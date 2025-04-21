Екатеринбуржец, находясь в Польше, спонсировал ВСУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Вараксин спонсировал ВСУ, считают силовики
Евгений Вараксин спонсировал ВСУ, считают силовики Фото:

В Екатеринбурге приговорили к колонии Евгения Вараксина за госизмену. По версии следствия, он, проживая в Польше, профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Свердловский областной суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Силовики считают, что Вараксин поддержал ВСУ в апреле 2022 года. Переведенные им деньги, по версии обвинения, были направлены на покупку экипировки и боеприпасов. Преступника задержали оперативники областного УФСБ.

В суде разбирательство началось 3 февраля. Оно прошло за шесть заседаний.

Приговор Вараксину вынес именитый судья Андрей Миннев, который в прошлом году за шпионаж отправил в колонию американского репортера Эвана Гершковича
Приговор Вараксину вынес именитый судья Андрей Миннев, который в прошлом году за шпионаж отправил в колонию американского репортера Эвана Гершковича
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В Екатеринбурге приговорили к колонии Евгения Вараксина за госизмену. По версии следствия, он, проживая в Польше, профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Свердловский областной суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. Силовики считают, что Вараксин поддержал ВСУ в апреле 2022 года. Переведенные им деньги, по версии обвинения, были направлены на покупку экипировки и боеприпасов. Преступника задержали оперативники областного УФСБ. В суде разбирательство началось 3 февраля. Оно прошло за шесть заседаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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