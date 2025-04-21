Екатеринбуржец, находясь в Польше, спонсировал ВСУ. Фото

21 апреля 2025 в 16:24 Размер текста - 17 +

Евгений Вараксин спонсировал ВСУ, считают силовики Фото: предоставлено свердловской прокуратурой В Екатеринбурге приговорили к колонии Евгения Вараксина за госизмену. По версии следствия, он, проживая в Польше, профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Свердловский областной суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. Силовики считают, что Вараксин поддержал ВСУ в апреле 2022 года. Переведенные им деньги, по версии обвинения, были направлены на покупку экипировки и боеприпасов. Преступника задержали оперативники областного УФСБ. В суде разбирательство началось 3 февраля. Оно прошло за шесть заседаний. Приговор Вараксину вынес именитый судья Андрей Миннев, который в прошлом году за шпионаж отправил в колонию американского репортера Эвана Гершковича Фото: предоставлено свердловской прокуратурой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге приговорили к колонии Евгения Вараксина за госизмену. По версии следствия, он, проживая в Польше, профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Свердловский областной суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. Силовики считают, что Вараксин поддержал ВСУ в апреле 2022 года. Переведенные им деньги, по версии обвинения, были направлены на покупку экипировки и боеприпасов. Преступника задержали оперативники областного УФСБ. В суде разбирательство началось 3 февраля. Оно прошло за шесть заседаний.