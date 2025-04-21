В Екатеринбурге приговорили к колонии Евгения Вараксина за госизмену. По версии следствия, он, проживая в Польше, профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«Свердловский областной суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.
Силовики считают, что Вараксин поддержал ВСУ в апреле 2022 года. Переведенные им деньги, по версии обвинения, были направлены на покупку экипировки и боеприпасов. Преступника задержали оперативники областного УФСБ.
В суде разбирательство началось 3 февраля. Оно прошло за шесть заседаний.
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