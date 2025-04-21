Екатеринбургский дом прощания «Вознесение» попал в скандал, связаны фонды. Фото

21 апреля 2025 в 13:29 Размер текста - 17 +

«Вознесение» было открыто в 2015 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский дом прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябина, 41А), предположительно, могли незаконно построить на деньги от двух фондов. На возведение уникального здания похоронного бюро ушло более 100 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству «Вознесения». По его словам, строительство профинансировали фонд поддержки социально-экономических инициатив «Перспективное сотрудничество» и фонд поддержки развития регионов «Региональная платформа» (оба — московские). Договоры с ними были заключены в 2016 году. Собеседник говорит, что большую роль в этом якобы мог сыграть замполпреда РФ в Центральном федеральном округе, брат умершего соучредителя «Вознесения» Андрея Анисимова — Алексей. «Будучи руководителем Общероссийского народного фронта РФ, он мог воспользоваться своим политическим и административным ресурсом и, предположительно, решить финансовый вопрос по контролю за своим активом — „Вознесением“ — путем перевода средств на счета дома прощания», — сказал источник, знакомый с Анисимовым. В «Вознесении» прощаются с именитыми екатеринбуржцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно платежным поручениям, которые есть в распоряжении агентства, «Перспективное сотрудничество» передало «Вознесению» свыше 80 млн рублей, второй фонд — около 20 млн. «Почему два фонда вообще решили вложить деньги в похоронный бизнес? Были ли возвращены эти средства? В этом должны разобраться соответствующие структуры, которые должны наблюдать за такими финансовыми операциями», — считает собеседник агентства. В договорах займа (есть в редакции) указано, что средства «Вознесение» обязано «вернуть и уплатить проценты в сроки и в порядке, предусмотренные договором». «Кроме того, фонды отдавали деньги под 1% годовых. Такое представить трудно. Есть подозрения, что речь может идти о возможном преступлении. Нужно опросить лиц, причастных к этой теме и тех, кто знает все о „Вознесении“. Чьим он является? Это коммерческая структура или он принадлежит фондам?» — заявил источник. На период заключения договоров директором «Перспективного сотрудничества» была Светлана Нагнитная, другим учреждением руководила Мария Оздоева. Обе сейчас не являются главами фондов. Связаться с ними не удалось. Алексей Анисимов работает в полпредстве Фото: сайт Общероссийского народного фронта Анисимов не ответил на звонок корреспондента. В мессенджере на вопрос URA.RU он заявил, что «никогда не был» связан с «Вознесением». Комментировать сведения о переводе средств из фондов он отказался. Связаться с «Региональной платформой» по указанному в открытых источниках номеру не удалось, поскольку номер более не используется. По номеру «Перспективного сотрудничества» (также указан в открытых источниках) ответили, что это приемная некой Натальи Орловой. URA.RU также обратилось за комментарием к экс-соучредителю «Вознесения» Владимиру Владимирову (был в компании на тот момент). Он отказался от общения с журналистом. «Вознесение» открыли в 2015 году. Это единственный в городе похоронный дом с тремя светлыми и просторными залами прощания. Объект не похож на другие ритуальные дома в России. Вокруг «Вознесения» было немало конфликтов. Один из наиболее нашумевших произошел в апреле 2015 года. Тогда работники «Вознесения» огородили бетонным забором землю, прилегающую к зданию бюро судебно-медицинской экспертизы неподалеку от городской больницы №40 на улице Серафимы Дерябиной. А затем стали требовать оплату за пересечение своей территории с сотрудников других похоронных компаний. Те в ответ начали перекидывать тела умерших через забор. Когда кадры противостояния обошли все федеральные СМИ, в дело вмешались силовики и чиновники. Региональная прокуратура направила исковое заявление об установлении публичного сервитута на земельном участке «Вознесения». Бесплатный доступ к зданию судмедэкспертизы был восстановлен в октябре 2015-го. Но разгоревшийся конфликт привел к возбуждению уголовного дела в отношении сотрудников областного министерства по управлению государственным имуществом и администрации Екатеринбурга. Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский дом прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябина, 41А), предположительно, могли незаконно построить на деньги от двух фондов. На возведение уникального здания похоронного бюро ушло более 100 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству «Вознесения». По его словам, строительство профинансировали фонд поддержки социально-экономических инициатив «Перспективное сотрудничество» и фонд поддержки развития регионов «Региональная платформа» (оба — московские). Договоры с ними были заключены в 2016 году. Собеседник говорит, что большую роль в этом якобы мог сыграть замполпреда РФ в Центральном федеральном округе, брат умершего соучредителя «Вознесения» Андрея Анисимова — Алексей. «Будучи руководителем Общероссийского народного фронта РФ, он мог воспользоваться своим политическим и административным ресурсом и, предположительно, решить финансовый вопрос по контролю за своим активом — „Вознесением“ — путем перевода средств на счета дома прощания», — сказал источник, знакомый с Анисимовым. Согласно платежным поручениям, которые есть в распоряжении агентства, «Перспективное сотрудничество» передало «Вознесению» свыше 80 млн рублей, второй фонд — около 20 млн. «Почему два фонда вообще решили вложить деньги в похоронный бизнес? Были ли возвращены эти средства? В этом должны разобраться соответствующие структуры, которые должны наблюдать за такими финансовыми операциями», — считает собеседник агентства. В договорах займа (есть в редакции) указано, что средства «Вознесение» обязано «вернуть и уплатить проценты в сроки и в порядке, предусмотренные договором». «Кроме того, фонды отдавали деньги под 1% годовых. Такое представить трудно. Есть подозрения, что речь может идти о возможном преступлении. Нужно опросить лиц, причастных к этой теме и тех, кто знает все о „Вознесении“. Чьим он является? Это коммерческая структура или он принадлежит фондам?» — заявил источник. На период заключения договоров директором «Перспективного сотрудничества» была Светлана Нагнитная, другим учреждением руководила Мария Оздоева. Обе сейчас не являются главами фондов. Связаться с ними не удалось. Анисимов не ответил на звонок корреспондента. В мессенджере на вопрос URA.RU он заявил, что «никогда не был» связан с «Вознесением». Комментировать сведения о переводе средств из фондов он отказался. Связаться с «Региональной платформой» по указанному в открытых источниках номеру не удалось, поскольку номер более не используется. По номеру «Перспективного сотрудничества» (также указан в открытых источниках) ответили, что это приемная некой Натальи Орловой. URA.RU также обратилось за комментарием к экс-соучредителю «Вознесения» Владимиру Владимирову (был в компании на тот момент). Он отказался от общения с журналистом. «Вознесение» открыли в 2015 году. Это единственный в городе похоронный дом с тремя светлыми и просторными залами прощания. Объект не похож на другие ритуальные дома в России. Вокруг «Вознесения» было немало конфликтов. Один из наиболее нашумевших произошел в апреле 2015 года. Тогда работники «Вознесения» огородили бетонным забором землю, прилегающую к зданию бюро судебно-медицинской экспертизы неподалеку от городской больницы №40 на улице Серафимы Дерябиной. А затем стали требовать оплату за пересечение своей территории с сотрудников других похоронных компаний. Те в ответ начали перекидывать тела умерших через забор. Когда кадры противостояния обошли все федеральные СМИ, в дело вмешались силовики и чиновники. Региональная прокуратура направила исковое заявление об установлении публичного сервитута на земельном участке «Вознесения». Бесплатный доступ к зданию судмедэкспертизы был восстановлен в октябре 2015-го. Но разгоревшийся конфликт привел к возбуждению уголовного дела в отношении сотрудников областного министерства по управлению государственным имуществом и администрации Екатеринбурга.