Отец убитого Далера Бобиева требует от опекунши миллионы

21 апреля 2025 в 14:21 Размер текста - 17 +

Худжановиддин Бобиев подал иск о компенсации морального вреда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Биологический отец шестилетнего Далера Бобиева требует от опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве приемного ребенка, компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщила адвокат подсудимой Елена Хорова. «Отец погибшего мальчика подал гражданский иск на 10 миллионов рублей к обвиняемой в убийстве. Однако заявленная сумма представляется чрезмерно завышенной», — отметила Хорова. Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Тело Далера обнаружили спустя три дня после объявления о его пропаже — в принадлежащем семье Наумовых гараже. В ходе следствия выяснилось, что Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны приемной мамы Вероники Наумовой. В рамках судебного разбирательства были допрошены многочисленные свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр получил пять лет тюрьмы за истязания. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Однако, по информации источника агентства, защита ставит под сомнение достоверность ее слов. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Биологический отец шестилетнего Далера Бобиева требует от опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве приемного ребенка, компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщила адвокат подсудимой Елена Хорова. «Отец погибшего мальчика подал гражданский иск на 10 миллионов рублей к обвиняемой в убийстве. Однако заявленная сумма представляется чрезмерно завышенной», — отметила Хорова. Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Тело Далера обнаружили спустя три дня после объявления о его пропаже — в принадлежащем семье Наумовых гараже. В ходе следствия выяснилось, что Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны приемной мамы Вероники Наумовой. В рамках судебного разбирательства были допрошены многочисленные свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр получил пять лет тюрьмы за истязания. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Однако, по информации источника агентства, защита ставит под сомнение достоверность ее слов. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.