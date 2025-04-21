Сколько лет придется копить, чтобы купить квартиру в Свердловской области

Свердловчане должны откладывать деньги пять лет, чтобы купить квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена квартир на вторичном рынке составляет 5,2 млн рублей
Средняя цена квартир на вторичном рынке составляет 5,2 млн рублей Фото:

Свердловчанам придется копить 5,4 года для того, чтобы купить собственную квартиру на вторичном рынке без ипотеки. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

При расчете были взяты усредненные данные о стоимости квартир на вторичном рынке, также предполагалось, что вся зарплата жителя будет уходить в накопление: он не будет есть, пить, оплачивать аренду жилья и транспорт до момента покупки жилья.

Таким образом, со средней зарплатой в 80,3 тысяч рублей свердловчанин сможет купить квартиру за 5,2 миллиона рублей через 5,4 года. Свердловская область заняла 23 место в топе по сложности накопления на квартиру. Дольше всего нужно копить в республике Дагестан, а меньше — на Чукотке.

«Год назад срок был чуть больше — 5,9 года. Квартиры становятся доступнее за счет того, что цены на них растут медленнее, чем зарплаты», — прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге зафиксировано рекордное количество нераспроданных квартир в новостройках. Объем предложения обновил исторический максимум. 

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Свердловчанам придется копить 5,4 года для того, чтобы купить собственную квартиру на вторичном рынке без ипотеки. Об этом сообщили аналитики портала « Мир квартир» . При расчете были взяты усредненные данные о стоимости квартир на вторичном рынке, также предполагалось, что вся зарплата жителя будет уходить в накопление: он не будет есть, пить, оплачивать аренду жилья и транспорт до момента покупки жилья. Таким образом, со средней зарплатой в 80,3 тысяч рублей свердловчанин сможет купить квартиру за 5,2 миллиона рублей через 5,4 года. Свердловская область заняла 23 место в топе по сложности накопления на квартиру. Дольше всего нужно копить в республике Дагестан, а меньше — на Чукотке. « Год назад срок был чуть больше — 5,9 года. Квартиры становятся доступнее за счет того, что цены на них растут медленнее, чем зарплаты» , — прокомментировал генеральный директор федерального портала « Мир квартир» Павел Луценко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге зафиксировано рекордное количество нераспроданных квартир в новостройках. Объем предложения обновил исторический максимум. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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