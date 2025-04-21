Сколько лет придется копить, чтобы купить квартиру в Свердловской области

Свердловчанам придется копить 5,4 года для того, чтобы купить собственную квартиру на вторичном рынке без ипотеки. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».
При расчете были взяты усредненные данные о стоимости квартир на вторичном рынке, также предполагалось, что вся зарплата жителя будет уходить в накопление: он не будет есть, пить, оплачивать аренду жилья и транспорт до момента покупки жилья.
Таким образом, со средней зарплатой в 80,3 тысяч рублей свердловчанин сможет купить квартиру за 5,2 миллиона рублей через 5,4 года. Свердловская область заняла 23 место в топе по сложности накопления на квартиру. Дольше всего нужно копить в республике Дагестан, а меньше — на Чукотке.
«Год назад срок был чуть больше — 5,9 года. Квартиры становятся доступнее за счет того, что цены на них растут медленнее, чем зарплаты», — прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге зафиксировано рекордное количество нераспроданных квартир в новостройках. Объем предложения обновил исторический максимум.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!