Охранникам главного парка Екатеринбурга выдадут оружие

Охрану ЦПКиО оснастят резиновыми дубинками и наручниками. Об этом в ходе доклада на выездном заседании комиссии гордумы по безопасности рассказал директор парка имени Маяковского Павел Зубакин, сообщает корреспондент URA.RU.
«С мая в этом году у нас все охранники, которые охраняют правопорядок, оснащены спецсредствами, то есть это и резиновая дубинка, и наручники. На этот счет есть соответствующая лицензия», — подчеркнул Зубакин. Добавив, что уже сейчас все сотрудники охраны имеют систему автовидеорегистрации. Она размещена у них на груди.
В этом году постов охраны в парке стало больше. Пункты появились, в частности, на втором входе со стороны улицы Щорса. И в 2025 году директор парка пообещал установить восемь кнопок экстренной связи. Их разместят на отдельных столбах. В случае ЧП гости парка смогут самостоятельно вызвать охрану.
В 2024 году в ЦПКиО была установлена система звукового оповещения. Она покрывает практически все 100 гектар парка. И было докуплено 70 видеокамер. Сейчас их в парке порядка 300.
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