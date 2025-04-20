20 апреля 2025

Охранникам главного парка Екатеринбурга выдадут оружие

Охрану в ЦПКиО Екатеринбурга оснастят дубинками и наручниками
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЦПКиО усилена система видеонаблюдения
В ЦПКиО усилена система видеонаблюдения Фото:

Охрану ЦПКиО оснастят резиновыми дубинками и наручниками. Об этом в ходе доклада на выездном заседании комиссии гордумы по безопасности рассказал директор парка имени Маяковского Павел Зубакин, сообщает корреспондент URA.RU. 

«С мая в этом году у нас все охранники, которые охраняют правопорядок, оснащены спецсредствами, то есть это и резиновая дубинка, и наручники. На этот счет есть соответствующая лицензия», — подчеркнул Зубакин. Добавив, что уже сейчас все сотрудники охраны имеют систему автовидеорегистрации. Она размещена у них на груди.

В этом году постов охраны в парке стало больше. Пункты появились, в частности, на втором входе со стороны улицы Щорса. И в 2025 году директор парка пообещал установить восемь кнопок экстренной связи. Их разместят на отдельных столбах. В случае ЧП гости парка смогут самостоятельно вызвать охрану. 

В 2024 году в ЦПКиО была установлена система звукового оповещения.  Она покрывает практически все 100 гектар парка. И было докуплено 70 видеокамер. Сейчас их в парке порядка 300. 

Павел Зубакин показывает депутатам схему размещения видеокамер
Павел Зубакин показывает депутатам схему размещения видеокамер
Фото:
Второй вход в ЦПКиО со стороны улицы Щорса
Второй вход в ЦПКиО со стороны улицы Щорса
Фото:
Наблюдение за парком охрана ведет на шести экранах
Наблюдение за парком охрана ведет на шести экранах
Фото:

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Охрану ЦПКиО оснастят резиновыми дубинками и наручниками. Об этом в ходе доклада на выездном заседании комиссии гордумы по безопасности рассказал директор парка имени Маяковского Павел Зубакин, сообщает корреспондент URA.RU.  «С мая в этом году у нас все охранники, которые охраняют правопорядок, оснащены спецсредствами, то есть это и резиновая дубинка, и наручники. На этот счет есть соответствующая лицензия», — подчеркнул Зубакин. Добавив, что уже сейчас все сотрудники охраны имеют систему автовидеорегистрации. Она размещена у них на груди. В этом году постов охраны в парке стало больше. Пункты появились, в частности, на втором входе со стороны улицы Щорса. И в 2025 году директор парка пообещал установить восемь кнопок экстренной связи. Их разместят на отдельных столбах. В случае ЧП гости парка смогут самостоятельно вызвать охрану.  В 2024 году в ЦПКиО была установлена система звукового оповещения.  Она покрывает практически все 100 гектар парка. И было докуплено 70 видеокамер. Сейчас их в парке порядка 300. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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