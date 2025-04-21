Конфликт мэра Екатеринбурга с министром вышел на федеральный уровень

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подверг критике закон, по которому горадминистрации необходимо согласовывать каждый международный контакт с главой регионального министерства внешнеэкономических связей Вячеславом Яриным (между ним и Орловым есть взаимная неприязнь). За прошедший год мэрия направила на одобрение министерства почти 300 писем, рассказал Орлов на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России». Он попросил поднять проблему на федеральном уровне.
В августе 2023 года вступили в силу поправки в российское законодательство, которые предполагают, что все свои международные контакты городская власть отныне должна обсуждать с профильным министерством. Причем за 15 дней до. Раньше достаточно было простого уведомления. Орлов сопротивлялся до последнего дублированию этой нормы в регионе, он просил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева сделать для Екатеринбурга исключение (лазейка была), но безуспешно.
«С учетом текущей международной обстановки и необходимости ведения единой консолидированной внешнеэкономической политики данная инициатива весьма актуальна. Она абсолютно правильная, мы с этим не спорим. Однако, к сожалению, местами не до конца проработанная», — сказал мэр.
В подтверждение своих слов он вспомнил недавнее подписание соглашения о сотрудничестве Екатеринбурга с Минском, где из-за этого закона процедура затянулась. Орлов отметил, что в Беларуси нет понятия «муниципалитет», из-за чего в документе не может быть прописано «сотрудничество на межмуниципальном уровне», однако МинВЭС настаивает на закреплении именно такого сотрудничества. «Длительный согласовательный процесс отнимает ресурсы сотрудников и вызывает непонимание наших белорусских партнеров», — поделился мэр Екатеринбурга.
Другой проблемой действующего закона он назвал максимально общий закрепленный порядок установления международных связей, что позволяет областному минВЭСу трактовать документ разными способами. В пример он привел приезд в Екатеринбург делегации из ОАЭ на выставку «Иннопром-2024». «Вроде вот, хороший способ, никуда не выезжая, установить хорошие контакты. Вышли с инициативой установления партнерства с городом Рас-эль-Хайма», — рассказал Орлов и добавил, что минВЭС отказал, сославшись на отсутствие международного документа о сотрудничестве РФ и ОАЭ.
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