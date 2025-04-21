Конфликт мэра Екатеринбурга с министром вышел на федеральный уровень

Глава Екатеринбурга Орлов предложил пересмотреть закон о международных связях
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По словам Алексея Орлова, излишнее согласование отнимает ресурсы мэрии
По словам Алексея Орлова, излишнее согласование отнимает ресурсы мэрии Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подверг критике закон, по которому горадминистрации необходимо согласовывать каждый международный контакт с главой регионального министерства внешнеэкономических связей Вячеславом Яриным (между ним и Орловым есть взаимная неприязнь). За прошедший год мэрия направила на одобрение министерства почти 300 писем, рассказал Орлов на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России». Он попросил поднять проблему на федеральном уровне.

В августе 2023 года вступили в силу поправки в российское законодательство, которые предполагают, что все свои международные контакты городская власть отныне должна обсуждать с профильным министерством. Причем за 15 дней до. Раньше достаточно было простого уведомления. Орлов сопротивлялся до последнего дублированию этой нормы в регионе, он просил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева сделать для Екатеринбурга исключение (лазейка была), но безуспешно.

«С учетом текущей международной обстановки и необходимости ведения единой консолидированной внешнеэкономической политики данная инициатива весьма актуальна. Она абсолютно правильная, мы с этим не спорим. Однако, к сожалению, местами не до конца проработанная», — сказал мэр.

В подтверждение своих слов он вспомнил недавнее подписание соглашения о сотрудничестве Екатеринбурга с Минском, где из-за этого закона процедура затянулась. Орлов отметил, что в Беларуси нет понятия «муниципалитет», из-за чего в документе не может быть прописано «сотрудничество на межмуниципальном уровне», однако МинВЭС настаивает на закреплении именно такого сотрудничества. «Длительный согласовательный процесс отнимает ресурсы сотрудников и вызывает непонимание наших белорусских партнеров», — поделился мэр Екатеринбурга.

Другой проблемой действующего закона он назвал максимально общий закрепленный порядок установления международных связей, что позволяет областному минВЭСу трактовать документ разными способами. В пример он привел приезд в Екатеринбург делегации из ОАЭ на выставку «Иннопром-2024». «Вроде вот, хороший способ, никуда не выезжая, установить хорошие контакты. Вышли с инициативой установления партнерства с городом Рас-эль-Хайма», — рассказал Орлов и добавил, что минВЭС отказал, сославшись на отсутствие международного документа о сотрудничестве РФ и ОАЭ.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подверг критике закон, по которому горадминистрации необходимо согласовывать каждый международный контакт с главой регионального министерства внешнеэкономических связей Вячеславом Яриным (между ним и Орловым есть взаимная неприязнь). За прошедший год мэрия направила на одобрение министерства почти 300 писем, рассказал Орлов на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России». Он попросил поднять проблему на федеральном уровне. В августе 2023 года вступили в силу поправки в российское законодательство, которые предполагают, что все свои международные контакты городская власть отныне должна обсуждать с профильным министерством. Причем за 15 дней до. Раньше достаточно было простого уведомления. Орлов сопротивлялся до последнего дублированию этой нормы в регионе, он просил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева сделать для Екатеринбурга исключение (лазейка была), но безуспешно. «С учетом текущей международной обстановки и необходимости ведения единой консолидированной внешнеэкономической политики данная инициатива весьма актуальна. Она абсолютно правильная, мы с этим не спорим. Однако, к сожалению, местами не до конца проработанная», — сказал мэр. В подтверждение своих слов он вспомнил недавнее подписание соглашения о сотрудничестве Екатеринбурга с Минском, где из-за этого закона процедура затянулась. Орлов отметил, что в Беларуси нет понятия «муниципалитет», из-за чего в документе не может быть прописано «сотрудничество на межмуниципальном уровне», однако МинВЭС настаивает на закреплении именно такого сотрудничества. «Длительный согласовательный процесс отнимает ресурсы сотрудников и вызывает непонимание наших белорусских партнеров», — поделился мэр Екатеринбурга. Другой проблемой действующего закона он назвал максимально общий закрепленный порядок установления международных связей, что позволяет областному минВЭСу трактовать документ разными способами. В пример он привел приезд в Екатеринбург делегации из ОАЭ на выставку «Иннопром-2024». «Вроде вот, хороший способ, никуда не выезжая, установить хорошие контакты. Вышли с инициативой установления партнерства с городом Рас-эль-Хайма», — рассказал Орлов и добавил, что минВЭС отказал, сославшись на отсутствие международного документа о сотрудничестве РФ и ОАЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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