В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей после пробного ЕГЭ

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Девочка не пострадала (архивное фото)
Девочка не пострадала (архивное фото) Фото:

Силовики нашли на третьи сутки 16-летнюю школьницу, которая загадочно пропала после пробного ЕГЭ в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«В отношении девочки и ей самой противоправных действий совершено не было. Полиция выясняет все обстоятельства ее отсутствия», — пояснили там. Сейчас ребенка везут в 15-й отдел полиции.

Девочка пропала 19 апреля. Помимо правоохранителей, ее поисками занимались волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

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Силовики нашли на третьи сутки 16-летнюю школьницу, которая загадочно пропала после пробного ЕГЭ в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «В отношении девочки и ей самой противоправных действий совершено не было. Полиция выясняет все обстоятельства ее отсутствия», — пояснили там. Сейчас ребенка везут в 15-й отдел полиции. Девочка пропала 19 апреля. Помимо правоохранителей, ее поисками занимались волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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