В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей после пробного ЕГЭ

Девочка не пострадала (архивное фото)
Силовики нашли на третьи сутки 16-летнюю школьницу, которая загадочно пропала после пробного ЕГЭ в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«В отношении девочки и ей самой противоправных действий совершено не было. Полиция выясняет все обстоятельства ее отсутствия», — пояснили там. Сейчас ребенка везут в 15-й отдел полиции.
Девочка пропала 19 апреля. Помимо правоохранителей, ее поисками занимались волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
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