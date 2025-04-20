Что больше всего раздражает екатеринбуржцев: итоги закрытого опроса для мэра Орлова

Большинство жителей Екатеринбурга недовольны уборкой

21 апреля 2025 в 08:49 Размер текста - 17 +

В исследовании поучаствовали 1,6 тысячи человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU Общественный транспорт перестал быть главной проблемой для жителей Екатеринбурга, больше всего сейчас их волнует уборка города. Таковы итоги опроса, проведенного по заказу администрации, выяснило URA.RU. Результаты уже легли на стол мэру Алексею Орлову. По данным агентства, социологи 13-го и 14 апреля опросили 1606 человек разного возраста из расчета по 200 человек на район (выборку постарались сделать репрезентативной). Условием было наличие регистрации в Екатеринбурге. Респондентам предложили выбрать, какие проблемы из представленного списка являются наиболее острыми. Каждый мог дать несколько ответов. Если в марте 2024 года по итогам аналогичного опроса общественный транспорт набирал 40,6% (1300) голосов и был в списке на первом месте, то сейчас — на втором (26,15%, 420 голосов). В администрации это трактуют как результат транспортной реформы, запущенной в начале 2024 года Орловым и его замом Рустамом Галямовым (при финансовой поддержке областных властей). В рамках нее мэрия переходит на принципиально новую модель контрактации с автобусными перевозчиками (чтобы они перестали гоняться за пассажирами), обновляет парк автобусов, трамваев и троллейбусов. Плохая уборка год назад была на десятом месте (17,9%, 572 голоса), сейчас — на первом (33%, 530 голосов). По данным URA.RU, Орлов учитывал это при принятии решения об отставке профильного вице-мэра Алексея Бубнова. О ней было объявлено 18 апреля — через два дня после того, как врио губернатора Денис Паслер, отвечая на вопрос URA.RU, заочно потребовал от администрации навести наконец порядок в Екатеринбурге. На третьем месте в списке актуальных городских проблем — рост цен (25,65%, 412 голосов). В остальном рейтинг выглядит так: Проблема мигрантов (23,16%, 372);

Благоустройство дворов и придомовых территорий (22,04%, 354);

Ремонт и перекрытие дорог, пробки (17,68%, 284);

ЖКХ, плохая работа управляющих компаний (17,68, 284);

Состояние автомобильных дорог (16,94%, 272);

Состояние городской медицины (16,94%, 272);

Низкий уровень зарплат (16,56%, 266);

Экология (11,71%, 188);

Переполненность школ, нехватка мест в детсадах (8,34%, 134);

Доступность учреждений культуры и спорта (7,97%, 128);

Безработица, нехватка рабочих мест (5,48%, 88). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественный транспорт перестал быть главной проблемой для жителей Екатеринбурга, больше всего сейчас их волнует уборка города. Таковы итоги опроса, проведенного по заказу администрации, выяснило URA.RU. Результаты уже легли на стол мэру Алексею Орлову. По данным агентства, социологи 13-го и 14 апреля опросили 1606 человек разного возраста из расчета по 200 человек на район (выборку постарались сделать репрезентативной). Условием было наличие регистрации в Екатеринбурге. Респондентам предложили выбрать, какие проблемы из представленного списка являются наиболее острыми. Каждый мог дать несколько ответов. Если в марте 2024 года по итогам аналогичного опроса общественный транспорт набирал 40,6% (1300) голосов и был в списке на первом месте, то сейчас — на втором (26,15%, 420 голосов). В администрации это трактуют как результат транспортной реформы, запущенной в начале 2024 года Орловым и его замом Рустамом Галямовым (при финансовой поддержке областных властей). В рамках нее мэрия переходит на принципиально новую модель контрактации с автобусными перевозчиками (чтобы они перестали гоняться за пассажирами), обновляет парк автобусов, трамваев и троллейбусов. Плохая уборка год назад была на десятом месте (17,9%, 572 голоса), сейчас — на первом (33%, 530 голосов). По данным URA.RU, Орлов учитывал это при принятии решения об отставке профильного вице-мэра Алексея Бубнова. О ней было объявлено 18 апреля — через два дня после того, как врио губернатора Денис Паслер, отвечая на вопрос URA.RU, заочно потребовал от администрации навести наконец порядок в Екатеринбурге. На третьем месте в списке актуальных городских проблем — рост цен (25,65%, 412 голосов). В остальном рейтинг выглядит так: