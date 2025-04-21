В Екатеринбурге ночью 21 апреля двое вандалов в капюшонах разгромили кофейню Strong Coffee музыканта Александра Шиколая (Alex Terrible) из мегапопулярной в США рок-группы Slaughter to Prevail. Заведение он подарил своей сестре, рассказал рокер.
«По видео у них девичьи голоса, охрану залили перцовыми баллонами. Ничего не вынесли, не успели, просто нанесли ущерб. Екатеринбург, если у вас есть хоть малейшая информация, пожалуйста, сообщите мне», — пояснил Шиколай на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России. Там пояснили, что информация об инциденте зарегистрирована в отделе 12-м отделе полиции.
Шиколай родом из свердловского поселка Большой Исток. Музыкой он занимался с детства, обучился экстрим-вокалу. После школы стал механиком, работал на производствах. Известность Шиколай получил после того, как завел канал на YouTube, его ролики заметили на Западе, вскоре уралец собрал группу и стал колесить по Европе и Америке. Интервью URA.RU с популярным рокером — в отдельном материале.
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