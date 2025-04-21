«Не считаю, что переборщил»: свердловские депутаты осудили коллегу после заявления об абортах

Депутаты свердловского заксобрания на комиссии по этике призвали быть корректнее своего коллегу Вячеслава Вегнера, который предложил «отрезать хер» мужчинам, отправляющих женщин на аборты. На вопрос, сделал бы он снова такое резонансное заявление, Вегнер ответил, что да, ведь смог привлечь внимание к серьезной проблеме. И привел страшную статистику: ежегодно женщины совершают порядка 2 млн абортов, рождаемость в Свердловской области за 10 лет упала в два раза.
Как рассказал URA.RU один из участников заседания, Вегнеру напомнили, что он официальное лицо, представляющее депутатское сообщество, а значит должен выбирать корректные выражения. Хотя были и те, кто за него заступился, указав на то, что резонансное заявление он сделал на телешоу, формат которых подразумевает большую свободу. У Вегнера спросили, не хочет ли он извиниться и жалеет ли о своем поступке, тот ответил, что нет, и привел цифры: в 80% случаях женщины делают аборты под влиянием мужчин, которые не готовы к ответственности и дополнительной финансовой нагрузке. Указывает на наличие проблемы и снижение рождаемости. В 2016 году в Свердловской области родились 59 600 детей, а в 2024-м уже 31 304.
Сам Вегнер в беседе с корреспондентом заявил, что рад тому, что тему начали обсуждать. «Я сказал, что даже если вы меня накажете, необходимо в срочном порядке применять программу „Семья“. А для этого надо не увеличивать те или иные выплаты, а провести широкий опрос в обществе на предмет того, что надо женщинам, чтобы они не делали аборт. Может, предоставлять социальное жилье... Безусловно, буду заниматься этим вопросом. Я наверное поступил бы точно так же, потому что я считаю, что эту проблему необходимо обострять. И, может быть, в таком вот гротеском, шутливом виде я ее обозначил. Но я не считаю, что я переборщил», — поделился Вегнер.
Резонансное заявление он сделал 21 марта в эфире телеканала ОТВ. «Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен!» — сказал он тогда.
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