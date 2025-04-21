В свердловскую Росгвардию нагрянула проверка из Москвы

21 апреля 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ревизия в управлении Росгвардии продлится две недели Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловскую Росгвардию внезапно прибыла проверка из главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Ревизия началась 16 апреля и продлится две недели. В областном управлении проверяют все отделы. Чем вызвана такая спонтанная проверка, пока непонятно», — сказал собеседник агентства. URA.RU отправило запрос в пресс-службу регионального управления Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловскую Росгвардию внезапно прибыла проверка из главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Ревизия началась 16 апреля и продлится две недели. В областном управлении проверяют все отделы. Чем вызвана такая спонтанная проверка, пока непонятно», — сказал собеседник агентства. URA.RU отправило запрос в пресс-службу регионального управления Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит.