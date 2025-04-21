В свердловскую Росгвардию нагрянула проверка из Москвы

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Каменск-Уральский. Свердловская область , шеврон росгвардии
Ревизия в управлении Росгвардии продлится две недели Фото:

В свердловскую Росгвардию внезапно прибыла проверка из главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Ревизия началась 16 апреля и продлится две недели. В областном управлении проверяют все отделы. Чем вызвана такая спонтанная проверка, пока непонятно», — сказал собеседник агентства.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу регионального управления Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В свердловскую Росгвардию внезапно прибыла проверка из главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Ревизия началась 16 апреля и продлится две недели. В областном управлении проверяют все отделы. Чем вызвана такая спонтанная проверка, пока непонятно», — сказал собеседник агентства. URA.RU отправило запрос в пресс-службу регионального управления Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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