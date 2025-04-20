20 апреля 2025

Зарплаты выросли в Свердловской области

В Свердловской области средние зарплаты выросли на 20% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане стали получать больше на 20%
Свердловчане стали получать больше на 20% Фото:

Средние зарплаты в Свердловской области выросли на 20% за год. Актуальные данные опубликованы на сайте Свердловскстата. 

В январе 2024 года среднемесячная заработная плата составляла 67,2 тысяч рублей. К январю 2025 сумма выросла на 20% и достигла 80,7 тысяч рублей в среднем. При этом также вырос уровень занятости населения, за год увеличившись до 60,7% против 59,7% в 2024 году. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе стало рекордно меньше безработных. Наиболее востребованы кадры в обрабатывающих производствах, здравоохранении, в сфере социальных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности, в торговле и в сфере образования.

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Средние зарплаты в Свердловской области выросли на 20% за год. Актуальные данные опубликованы на сайте Свердловскстата.  В январе 2024 года среднемесячная заработная плата составляла 67,2 тысяч рублей. К январю 2025 сумма выросла на 20% и достигла 80,7 тысяч рублей в среднем. При этом также вырос уровень занятости населения, за год увеличившись до 60,7% против 59,7% в 2024 году.  Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе стало рекордно меньше безработных. Наиболее востребованы кадры в обрабатывающих производствах, здравоохранении, в сфере социальных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности, в торговле и в сфере образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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