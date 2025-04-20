Зарплаты выросли в Свердловской области

Средние зарплаты в Свердловской области выросли на 20% за год. Актуальные данные опубликованы на сайте Свердловскстата.
В январе 2024 года среднемесячная заработная плата составляла 67,2 тысяч рублей. К январю 2025 сумма выросла на 20% и достигла 80,7 тысяч рублей в среднем. При этом также вырос уровень занятости населения, за год увеличившись до 60,7% против 59,7% в 2024 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе стало рекордно меньше безработных. Наиболее востребованы кадры в обрабатывающих производствах, здравоохранении, в сфере социальных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности, в торговле и в сфере образования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!