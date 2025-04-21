МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 22 апреля ожидается сильный ветер с мощными порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения. Также не прячься от ветра около стен домов, не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций и не нарушай требования пожарной безопасности», — пояснили там.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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