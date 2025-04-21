Полпред Жога объяснил российским мэрам их роль в СВО

Ключевая роль российских мэров и других муниципальных служащих заключается в поддержке участников спецоперации на Украине. Об этом заявил полпред в УрФО Артем Жога на форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Вы те люди, которые первыми сталкиваются со всеми проблемами и вопросами военнослужащих и их близких. Их решение во многом зависит от вашего отношения. Более того, ваша личная вовлеченность показывает вашей команде, как нужно работать», — сказал Жога, ответив, что СВО стала мощным толчком для объединения страны.
Вместе с этим Жога поделился опытом реализации на Урале патриотических проектов при поддержке аппарата полпреда. Он упомянул организацию «Герои Урала», объединяющую Героев России и Советского Союза. За последние два года представители объединения провели встречи с молодежью в более чем 240 населенных пунктах, в которых приняли участие 46 бойцов.
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