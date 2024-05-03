Город встал в 9-балльные пробки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге в час пик выросли цены на такси больше, чем обычно. Средняя стоимость поездки увеличилась примерно в 1,5-2 раза. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Доехать на „экономе“ от бизнес-центра „Высоцкий“ до Академического стоит 900 рублей. В другие дни, даже в пятницу, я отдавал не больше 600 рублей», — сказал собеседник агентства. Поездка от торгового центра «Гринвич» до проспекта Космонавтов обойдется примерно в 700-800 рублей. Доехать от площади 1905 года до Ботаники стоит также 800 рублей.

В настоящее время на дорогах Екатеринбурга 9-балльные пробки и последствия осадков из дождя и снега, что приводит к мгновенному повышению цен. Непогода в столице Урала продолжается весь день.

Аналогичная ситуация будет 4 мая. Синоптики и спасатели предупредили жителей о сильном снегопаде, гололеде и ветре до 15 метров в секунду. Осадки пройдут ночью и в первой половине дня на юге региона, к вечеру они ослабнут.

Скрин: читатель URA.RU

Скрин: читатель URA.RU

Скрин: читатель URA.RU