Синоптики выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

03 мая 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Местами установится временный снежный покров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области об ухудшении погоды. Сообщение опубликовано в telegram-канале метеорологической службы. «Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления — налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Непогоду вызовет циклон, который формируется над Уралом и ближайшей ночью (4 мая) серьезно осложнит погодные условия», — сказано в посте. Местами ожидается метель при ветре до 15 метров в секунду, также установится временный снежный покров. Сильные осадки могут привести к интенсивным подъемам уровня воды в небольших реках, предупредили синоптики. Они добавили, что в течение дня 4 мая циклон отойдет к восточным границам Свердловской области, и к вечеру осадки ослабнут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области об ухудшении погоды. Сообщение опубликовано в telegram-канале метеорологической службы. «Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления — налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Непогоду вызовет циклон, который формируется над Уралом и ближайшей ночью (4 мая) серьезно осложнит погодные условия», — сказано в посте. Местами ожидается метель при ветре до 15 метров в секунду, также установится временный снежный покров. Сильные осадки могут привести к интенсивным подъемам уровня воды в небольших реках, предупредили синоптики. Они добавили, что в течение дня 4 мая циклон отойдет к восточным границам Свердловской области, и к вечеру осадки ослабнут.