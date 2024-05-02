02 мая 2024

Синоптики выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Местами установится временный снежный покров Фото:

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области об ухудшении погоды. Сообщение опубликовано в telegram-канале метеорологической службы.

«Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления — налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Непогоду вызовет циклон, который формируется над Уралом и ближайшей ночью (4 мая) серьезно осложнит погодные условия», — сказано в посте.

Местами ожидается метель при ветре до 15 метров в секунду, также установится временный снежный покров. Сильные осадки могут привести к интенсивным подъемам уровня воды в небольших реках, предупредили синоптики. Они добавили, что в течение дня 4 мая циклон отойдет к восточным границам Свердловской области, и к вечеру осадки ослабнут.

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Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области об ухудшении погоды. Сообщение опубликовано в telegram-канале метеорологической службы. «Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления — налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Непогоду вызовет циклон, который формируется над Уралом и ближайшей ночью (4 мая) серьезно осложнит погодные условия», — сказано в посте. Местами ожидается метель при ветре до 15 метров в секунду, также установится временный снежный покров. Сильные осадки могут привести к интенсивным подъемам уровня воды в небольших реках, предупредили синоптики. Они добавили, что в течение дня 4 мая циклон отойдет к восточным границам Свердловской области, и к вечеру осадки ослабнут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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