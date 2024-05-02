02 мая 2024

МЧС выпустило срочное обращение к свердловчанам из-за сильного снегопада

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Свердловчан призвали быть предельно бдительными в непогоду Фото:

В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные снегопады и гололед. Спасатели призывали жителей региона быть предельно внимательными, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

«Внимание! В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), порывы ветра до 15 метров в секунду», — следует из сообщения.

При нахождении на улице во время сильных осадков следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам просят не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.

Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды на Среднем Урале. Осадки пройдут ночью и в первой половине дня 4 мая на юге региона, к вечеру они ослабнут.

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В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные снегопады и гололед. Спасатели призывали жителей региона быть предельно внимательными, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), порывы ветра до 15 метров в секунду», — следует из сообщения. При нахождении на улице во время сильных осадков следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам просят не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды на Среднем Урале. Осадки пройдут ночью и в первой половине дня 4 мая на юге региона, к вечеру они ослабнут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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