МЧС выпустило срочное обращение к свердловчанам из-за сильного снегопада

03 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Свердловчан призвали быть предельно бдительными в непогоду Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные снегопады и гололед. Спасатели призывали жителей региона быть предельно внимательными, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), порывы ветра до 15 метров в секунду», — следует из сообщения. При нахождении на улице во время сильных осадков следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам просят не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды на Среднем Урале. Осадки пройдут ночью и в первой половине дня 4 мая на юге региона, к вечеру они ослабнут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные снегопады и гололед. Спасатели призывали жителей региона быть предельно внимательными, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области 4 мая ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), порывы ветра до 15 метров в секунду», — следует из сообщения. При нахождении на улице во время сильных осадков следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам просят не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды на Среднем Урале. Осадки пройдут ночью и в первой половине дня 4 мая на юге региона, к вечеру они ослабнут.