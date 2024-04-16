16 апреля 2024

Бастрыкин вмешался в расследование смерти вахтовика из Екатеринбурга в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин вмешался в расследование гибели вахтовика в Нефтеюганске Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в расследование смерти вахтовика из Екатеринбурга в ХМАО. Семья Никиты Фефелова обратилась к руководителю СК, так как не согласны с квалификацией уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Родственники высказывают несогласие с ходом расследования уголовного дела. Следственными органами СУ СК России по ХМАО—Югре обстоятельства гибели мужчины устанавливаются в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По информации из СМИ, речь идет о работнике из Екатеринбурга Никите Фефелове. Он погиб на вахте в Нефтеюганске во время обкатки вездехода, который попал в аварию. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном комитете Югры, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин взялся за дело мужчины из ХМАО, умершего из-за медлительности врачей. К главе СК обратилась жительница Пыть-Яха, она считает, что ее отец скончался из-за ненадлежащего оказания медпомощи и позднего получения направления в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в расследование смерти вахтовика из Екатеринбурга в ХМАО. Семья Никиты Фефелова обратилась к руководителю СК, так как не согласны с квалификацией уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. «Родственники высказывают несогласие с ходом расследования уголовного дела. Следственными органами СУ СК России по ХМАО—Югре обстоятельства гибели мужчины устанавливаются в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — сообщает пресс-служба СК РФ. По информации из СМИ, речь идет о работнике из Екатеринбурга Никите Фефелове. Он погиб на вахте в Нефтеюганске во время обкатки вездехода, который попал в аварию. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном комитете Югры, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин взялся за дело мужчины из ХМАО, умершего из-за медлительности врачей. К главе СК обратилась жительница Пыть-Яха, она считает, что ее отец скончался из-за ненадлежащего оказания медпомощи и позднего получения направления в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...