Пикник с шашлыками пермякам обойдется дороже, чем жителям других регионов ПФО

В Пермском крае шашлык стоит дороже, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Пермякам также придется больше потратить и на другие продукты для пикника. Индекс шашлыка для регионов РФ рассчитали в Центре стратегических разработок, опубликовав исследование на своем сайте.
Корзина для пикника на восемь человек, куда входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, в Прикамье обойдется в 1901 рубль. Мясо для шашлыка из свинины будет стоить 1625 рублей, а из курицы — 1122 рубля. Любители сосисок или сарделек заплатят 1716 рублей. В других регионах ПФО цены ниже. В среднем по округу корзина для пикника стоит 1698 рублей, шашлык из свинины 1475, а из курицы 1020 рублей. Сосиски и сардельки стоят в ПФО в среднем 1539 рублей.
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В Пермском крае шашлык стоит дороже, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Пермякам также придется больше потратить и на другие продукты для пикника. Индекс шашлыка для регионов РФ рассчитали в Центре стратегических разработок, опубликовав исследование на своем сайте. Корзина для пикника на восемь человек, куда входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, в Прикамье обойдется в 1901 рубль. Мясо для шашлыка из свинины будет стоить 1625 рублей, а из курицы — 1122 рубля. Любители сосисок или сарделек заплатят 1716 рублей. В других регионах ПФО цены ниже. В среднем по округу корзина для пикника стоит 1698 рублей, шашлык из свинины 1475, а из курицы 1020 рублей. Сосиски и сардельки стоят в ПФО в среднем 1539 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как приготовить шашлык и не устроить пожар. Специалисты также советовали, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья, и как не набрать вес после пикника.