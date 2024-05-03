Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли

04 мая 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. При этом причины введенных ограничений не указываются. Об этом говорится в telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Накануне в МИД РФ заявили, что Украина при поддержке Запада готовит удар по Крымскому мосту. При этом там предупредили, что любая атака ВСУ обернется возмездием. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild сообщил, что у Киева есть новый план контрнаступления. В Кремле считают, что угрозы Зеленского подтвердили правильность решения о спецоперации.