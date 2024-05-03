03 мая 2024

Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. При этом причины введенных ограничений не указываются. Об этом говорится в telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Накануне в МИД РФ заявили, что Украина при поддержке Запада готовит удар по Крымскому мосту. При этом там предупредили, что любая атака ВСУ обернется возмездием. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild сообщил, что у Киева есть новый план контрнаступления. В Кремле считают, что угрозы Зеленского подтвердили правильность решения о спецоперации.

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. При этом причины введенных ограничений не указываются. Об этом говорится в telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Накануне в МИД РФ заявили, что Украина при поддержке Запада готовит удар по Крымскому мосту. При этом там предупредили, что любая атака ВСУ обернется возмездием. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild сообщил, что у Киева есть новый план контрнаступления. В Кремле считают, что угрозы Зеленского подтвердили правильность решения о спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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