Диетолог рассказала, как завершить пост без проблем для здоровья

Диетолог Шпак: переходить к привычному рациону после поста следует постепенно

04 мая 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Великий пост завершается накануне Пасхи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После завершения Великого поста следует возвращаться к привычному рациону приема пищи постепенно. Процесс следует растянуть до полутора недель. Также важно не употреблять в первое время кондитерские и колбасные изделия. Такие советы дает диетолог и нутрициолог Надежда Шпак, отмечая, что такие правила помогут избежать проблем с желудком. «Выход [к привычному рациону] должен быть постепенным. Этот период следует растянуть до полутора недель, но можно ограничиться и тремя днями. Главное правило при выходе из поста — возвращаться к привычному рациону постепенно. <…> Не возвращайте на стол то, без чего не сложно было обойтись во время поста. Например, переработанные продукты из мяса», — рассказала Надежда Шпак в разговоре с «Российской газетой». Специалист уточнила, что это поможет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой и желудком. Также следует не употреблять кондитерские изделия первое время после завершения поста. Нарушение этих правил также может спровоцировать резкое повышение веса. В 2024 году главный христианский праздник — Пасха отмечается 5 мая, передает Life . Он знаменует также завершение Великого поста. В этом году пост начался 18 марта, а завершается 4 мая. ФАС в связи с праздником предостерегала о повышении спроса на яйца, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После завершения Великого поста следует возвращаться к привычному рациону приема пищи постепенно. Процесс следует растянуть до полутора недель. Также важно не употреблять в первое время кондитерские и колбасные изделия. Такие советы дает диетолог и нутрициолог Надежда Шпак, отмечая, что такие правила помогут избежать проблем с желудком. «Выход [к привычному рациону] должен быть постепенным. Этот период следует растянуть до полутора недель, но можно ограничиться и тремя днями. Главное правило при выходе из поста — возвращаться к привычному рациону постепенно. <…> Не возвращайте на стол то, без чего не сложно было обойтись во время поста. Например, переработанные продукты из мяса», — рассказала Надежда Шпак в разговоре с «Российской газетой». Специалист уточнила, что это поможет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой и желудком. Также следует не употреблять кондитерские изделия первое время после завершения поста. Нарушение этих правил также может спровоцировать резкое повышение веса. В 2024 году главный христианский праздник — Пасха отмечается 5 мая, передает Life. Он знаменует также завершение Великого поста. В этом году пост начался 18 марта, а завершается 4 мая. ФАС в связи с праздником предостерегала о повышении спроса на яйца, передает РАПСИ.