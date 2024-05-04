Семья экс-командира спецназа Ульмана опровергла слухи о его смерти на СВО

Семья экс-командира спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана отрицает его гибель в зоне спецоперации. По словам родных военного, Ульман погиб еще в 2007 году, сообщила заместитель председателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.
«Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей», — заявила Наталья Коробенкова для газеты «Коммерсант».
Женщина уточнила, что семья экс-спецназовца располагает данными, что Ульман погиб в 2007 году. При этом даже у военной прокуратуры нет официальных подтверждений смерти мужчины, заключила Коробенкова.
В СМИ начали писать о смерти Ульмана на СВО 3 мая, пишет A24.RU. Уточняется, что экс-командир году был заочно осужден за убийство шестерых мирных жителей во время Второй Чеченской войны. В 2002 году его заочно приговорили к 14 годам тюрьмы, однако Ульман не явился на суд, пишет «Царьград».
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