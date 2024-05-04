Семья экс-командира спецназа Ульмана опровергла слухи о его смерти на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В СМИ писали о гибели Ульмана на СВО 3 мая Фото:

Семья экс-командира спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана отрицает его гибель в зоне спецоперации. По словам родных военного, Ульман погиб еще в 2007 году, сообщила заместитель председателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.

«Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей», — заявила Наталья Коробенкова для газеты «Коммерсант».

Женщина уточнила, что семья экс-спецназовца располагает данными, что Ульман погиб в 2007 году. При этом даже у военной прокуратуры нет официальных подтверждений смерти мужчины, заключила Коробенкова.

В СМИ начали писать о смерти Ульмана на СВО 3 мая, пишет A24.RU. Уточняется, что экс-командир году был заочно осужден за убийство шестерых мирных жителей во время Второй Чеченской войны. В 2002 году его заочно приговорили к 14 годам тюрьмы, однако Ульман не явился на суд, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья экс-командира спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана отрицает его гибель в зоне спецоперации. По словам родных военного, Ульман погиб еще в 2007 году, сообщила заместитель председателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова. «Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей», — заявила Наталья Коробенкова для газеты «Коммерсант». Женщина уточнила, что семья экс-спецназовца располагает данными, что Ульман погиб в 2007 году. При этом даже у военной прокуратуры нет официальных подтверждений смерти мужчины, заключила Коробенкова. В СМИ начали писать о смерти Ульмана на СВО 3 мая, пишет A24.RU. Уточняется, что экс-командир году был заочно осужден за убийство шестерых мирных жителей во время Второй Чеченской войны. В 2002 году его заочно приговорили к 14 годам тюрьмы, однако Ульман не явился на суд, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...