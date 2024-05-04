МЧС нашло пропавших на Эльбрусе туристов из России

04 мая 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Туристов на Эльбрусе застал сильный снегопад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники МЧС нашли пропавших на Эльбрусе двух туристов. На высоте 5 000 метров мужчин застал снегопад. «Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра „Лидер“ МЧС России спустили мужчин на высоту 3 800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались», — сообщили в МЧС. По информации спасателей, мужчин застал снегопад на высоте 5 000 метров. Из-за плохой видимости они не могли найти дорогу. В ведомстве подчеркнули, что туристы не регистрировали свой маршрут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС нашли пропавших на Эльбрусе двух туристов. На высоте 5 000 метров мужчин застал снегопад. «Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра „Лидер“ МЧС России спустили мужчин на высоту 3 800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались», — сообщили в МЧС. По информации спасателей, мужчин застал снегопад на высоте 5 000 метров. Из-за плохой видимости они не могли найти дорогу. В ведомстве подчеркнули, что туристы не регистрировали свой маршрут.