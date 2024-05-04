МЧС нашло пропавших на Эльбрусе туристов из России

Туристов на Эльбрусе застал сильный снегопад
Сотрудники МЧС нашли пропавших на Эльбрусе двух туристов. На высоте 5 000 метров мужчин застал снегопад.
«Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра „Лидер“ МЧС России спустили мужчин на высоту 3 800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались», — сообщили в МЧС.
По информации спасателей, мужчин застал снегопад на высоте 5 000 метров. Из-за плохой видимости они не могли найти дорогу. В ведомстве подчеркнули, что туристы не регистрировали свой маршрут.
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