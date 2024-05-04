МЧС нашло пропавших на Эльбрусе туристов из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, путешествие, природа россии, природа кавказа, приэльбрусье, гора эльбрус, перевал балкбаши, перевал палкбаши, кавказские горы, туризм, горы
Туристов на Эльбрусе застал сильный снегопад Фото:

Сотрудники МЧС нашли пропавших на Эльбрусе двух туристов. На высоте 5 000 метров мужчин застал снегопад.

«Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра „Лидер“ МЧС России спустили мужчин на высоту 3 800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались», — сообщили в МЧС.

По информации спасателей, мужчин застал снегопад на высоте 5 000 метров. Из-за плохой видимости они не могли найти дорогу. В ведомстве подчеркнули, что туристы не регистрировали свой маршрут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники МЧС нашли пропавших на Эльбрусе двух туристов. На высоте 5 000 метров мужчин застал снегопад. «Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра „Лидер“ МЧС России спустили мужчин на высоту 3 800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались», — сообщили в МЧС. По информации спасателей, мужчин застал снегопад на высоте 5 000 метров. Из-за плохой видимости они не могли найти дорогу. В ведомстве подчеркнули, что туристы не регистрировали свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...