В Екатеринбурге встало движение троллейбусов из-за обрыва провода

06 мая 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Специалисты работают на месте аварии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге на улице Щербакова в обе стороны встало движение троллейбусов после обрыва контактной сети, на которую наехал автобус. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской ЕМУП «Гортранс». «Троллейбус оборвал контактную сеть, после этого провод задел проезжавший автобус. В настоящее время специалисты восстанавливают работу общественного транспорта», — сказали в диспетчерской, отметив, что аварию в скором времени устранят. Утром на улице 8 Марта собиралась пробка из трамваев из-за травмы пассажирки. Общественный транспорт встал на полтора часа. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу № 24. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Щербакова в обе стороны встало движение троллейбусов после обрыва контактной сети, на которую наехал автобус. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской ЕМУП «Гортранс». «Троллейбус оборвал контактную сеть, после этого провод задел проезжавший автобус. В настоящее время специалисты восстанавливают работу общественного транспорта», — сказали в диспетчерской, отметив, что аварию в скором времени устранят. Утром на улице 8 Марта собиралась пробка из трамваев из-за травмы пассажирки. Общественный транспорт встал на полтора часа. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу № 24.