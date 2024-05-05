В Екатеринбурге встало движение троллейбусов из-за обрыва провода

В Екатеринбурге на улице Щербакова в обе стороны встало движение троллейбусов после обрыва контактной сети, на которую наехал автобус. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской ЕМУП «Гортранс».
«Троллейбус оборвал контактную сеть, после этого провод задел проезжавший автобус. В настоящее время специалисты восстанавливают работу общественного транспорта», — сказали в диспетчерской, отметив, что аварию в скором времени устранят.
Утром на улице 8 Марта собиралась пробка из трамваев из-за травмы пассажирки. Общественный транспорт встал на полтора часа. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу № 24.
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