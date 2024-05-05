05 мая 2024

В Екатеринбурге встало движение троллейбусов из-за обрыва провода

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, троллейбус, провода, троллейбусный парк, городской парк, троллейбусное депо, рога троллейбуса
Специалисты работают на месте аварии Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова в обе стороны встало движение троллейбусов после обрыва контактной сети, на которую наехал автобус. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской ЕМУП «Гортранс».

«Троллейбус оборвал контактную сеть, после этого провод задел проезжавший автобус. В настоящее время специалисты восстанавливают работу общественного транспорта», — сказали в диспетчерской, отметив, что аварию в скором времени устранят.

Утром на улице 8 Марта собиралась пробка из трамваев из-за травмы пассажирки. Общественный транспорт встал на полтора часа. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу № 24.

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В Екатеринбурге на улице Щербакова в обе стороны встало движение троллейбусов после обрыва контактной сети, на которую наехал автобус. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской ЕМУП «Гортранс». «Троллейбус оборвал контактную сеть, после этого провод задел проезжавший автобус. В настоящее время специалисты восстанавливают работу общественного транспорта», — сказали в диспетчерской, отметив, что аварию в скором времени устранят. Утром на улице 8 Марта собиралась пробка из трамваев из-за травмы пассажирки. Общественный транспорт встал на полтора часа. Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу № 24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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