Школьница из ХМАО, давшая покурить вейп малышу, раскаялась в поступке

06 мая 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Школьница из Нижневартовска, снявшая на видео, как дает покурить вейп двухлетнему племяннику, раскаялась в своем поступке Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьница из Нижневартовска, снявшая на видео, как дает покурить вейп двухлетнему племяннику, раскаялась в своем поступке после того, как полиция начала проверку видеозаписи, утекшей в сеть. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Девочка признала свою вину, когда правоохранители устроили проверку по видео, которое утекло в сеть. Сейчас решается вопрос о том, какая мера наказания ждет семью школьницы. Возможно, ее родителей привлекут к административной ответственности», — поделился инсайдер с URA.RU. В школе с девочкой и ее семьей также провели воспитательную беседу. Школьница осталась со своим двухлетним племянником в отсутствии родителей и записала на видео как дает тому покурить вейп. Уточняется, что девочка 2010 года рождения никогда не стояла на учете, а ее семья вполне благополучна. В пресс-службе полиции Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По результатам проверки будет принято дальнейшее решение», — пояснили в УМВД города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница из Нижневартовска, снявшая на видео, как дает покурить вейп двухлетнему племяннику, раскаялась в своем поступке после того, как полиция начала проверку видеозаписи, утекшей в сеть. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Девочка признала свою вину, когда правоохранители устроили проверку по видео, которое утекло в сеть. Сейчас решается вопрос о том, какая мера наказания ждет семью школьницы. Возможно, ее родителей привлекут к административной ответственности», — поделился инсайдер с URA.RU. В школе с девочкой и ее семьей также провели воспитательную беседу. Школьница осталась со своим двухлетним племянником в отсутствии родителей и записала на видео как дает тому покурить вейп. Уточняется, что девочка 2010 года рождения никогда не стояла на учете, а ее семья вполне благополучна. В пресс-службе полиции Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По результатам проверки будет принято дальнейшее решение», — пояснили в УМВД города.