05 мая 2024
04 мая 2024

Школьница из ХМАО, давшая покурить вейп малышу, раскаялась в поступке

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Школьница из Нижневартовска, снявшая на видео, как дает покурить вейп двухлетнему племяннику, раскаялась в своем поступке Фото:

Школьница из Нижневартовска, снявшая на видео, как дает покурить вейп двухлетнему племяннику, раскаялась в своем поступке после того, как полиция начала проверку видеозаписи, утекшей в сеть. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Девочка признала свою вину, когда правоохранители устроили проверку по видео, которое утекло в сеть. Сейчас решается вопрос о том, какая мера наказания ждет семью школьницы. Возможно, ее родителей привлекут к административной ответственности», — поделился инсайдер с URA.RU. В школе с девочкой и ее семьей также провели воспитательную беседу.

Школьница осталась со своим двухлетним племянником в отсутствии родителей и записала на видео как дает тому покурить вейп. Уточняется, что девочка 2010 года рождения никогда не стояла на учете, а ее семья вполне благополучна.

В пресс-службе полиции Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По результатам проверки будет принято дальнейшее решение», — пояснили в УМВД города.

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Школьница из Нижневартовска, снявшая на видео, как дает покурить вейп двухлетнему племяннику, раскаялась в своем поступке после того, как полиция начала проверку видеозаписи, утекшей в сеть. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Девочка признала свою вину, когда правоохранители устроили проверку по видео, которое утекло в сеть. Сейчас решается вопрос о том, какая мера наказания ждет семью школьницы. Возможно, ее родителей привлекут к административной ответственности», — поделился инсайдер с URA.RU. В школе с девочкой и ее семьей также провели воспитательную беседу. Школьница осталась со своим двухлетним племянником в отсутствии родителей и записала на видео как дает тому покурить вейп. Уточняется, что девочка 2010 года рождения никогда не стояла на учете, а ее семья вполне благополучна. В пресс-службе полиции Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По результатам проверки будет принято дальнейшее решение», — пояснили в УМВД города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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