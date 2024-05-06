Германия отозвала своего посла из России

ФРГ отозвала своего посла из России
ФРГ отзывает своего посла из России для проведения с ним консультации. Такая ситуация произошла после обвинений в российский адрес из-за кибератаки на ресурсы левоцентристской политической партии Германии. Об этом сообщает немецкий МИД.
«Германия отзывает для консультаций своего посла в РФ», — передает РИА Новости информацию из МИД Германии. Это было сделано после обвинений в адрес России из-за кибератаки на ресурсы Социал-демократической партии страны (СДПГ).
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