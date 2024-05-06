Германия отозвала своего посла из России

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
ФРГ отозвала своего посла из России Фото:

ФРГ отзывает своего посла из России для проведения с ним консультации. Такая ситуация произошла после обвинений в российский адрес из-за кибератаки на ресурсы левоцентристской политической партии Германии. Об этом сообщает немецкий МИД.

«Германия отзывает для консультаций своего посла в РФ», — передает РИА Новости информацию из МИД Германии. Это было сделано после обвинений в адрес России из-за кибератаки на ресурсы Социал-демократической партии страны (СДПГ).

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ФРГ отзывает своего посла из России для проведения с ним консультации. Такая ситуация произошла после обвинений в российский адрес из-за кибератаки на ресурсы левоцентристской политической партии Германии. Об этом сообщает немецкий МИД. «Германия отзывает для консультаций своего посла в РФ», — передает РИА Новости информацию из МИД Германии. Это было сделано после обвинений в адрес России из-за кибератаки на ресурсы Социал-демократической партии страны (СДПГ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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