В Пермском управлении Росгвардии прокомментировали информацию об отправке бойцов в Сирию

Пермское управление Росгвардии: отправка бойцов в Сирию не планируется

06 мая 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Сотрудники пермского управления ведомства не выполняют задачи за пределами РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Росгвардии по Пермскому краю не планирует отправлять сотрудников и военнослужащих в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию о готовящейся командировке бойцов. «Сотрудниками и военнослужащими управления Росгвардии по Пермскому краю не выполняются и не планируются к выполнению служебно-боевые задачи за пределами Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства. О том, что управление Росгвардии по региону готовит военнослужащих к командировке в Сирию, URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. По его словам, такая отправка запланирована на осень. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что в Сирии присутствует ограниченный контингент войск Росгвардии. Он выполняет в республике миротворческие и гуманитарные задачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление Росгвардии по Пермскому краю не планирует отправлять сотрудников и военнослужащих в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию о готовящейся командировке бойцов. «Сотрудниками и военнослужащими управления Росгвардии по Пермскому краю не выполняются и не планируются к выполнению служебно-боевые задачи за пределами Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства. О том, что управление Росгвардии по региону готовит военнослужащих к командировке в Сирию, URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. По его словам, такая отправка запланирована на осень. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что в Сирии присутствует ограниченный контингент войск Росгвардии. Он выполняет в республике миротворческие и гуманитарные задачи.