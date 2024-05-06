В Пермском управлении Росгвардии прокомментировали информацию об отправке бойцов в Сирию

Управление Росгвардии по Пермскому краю не планирует отправлять сотрудников и военнослужащих в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию о готовящейся командировке бойцов.
«Сотрудниками и военнослужащими управления Росгвардии по Пермскому краю не выполняются и не планируются к выполнению служебно-боевые задачи за пределами Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства. О том, что управление Росгвардии по региону готовит военнослужащих к командировке в Сирию, URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. По его словам, такая отправка запланирована на осень.
Ранее ряд СМИ сообщал о том, что в Сирии присутствует ограниченный контингент войск Росгвардии. Он выполняет в республике миротворческие и гуманитарные задачи.
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Управление Росгвардии по Пермскому краю не планирует отправлять сотрудников и военнослужащих в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию о готовящейся командировке бойцов. «Сотрудниками и военнослужащими управления Росгвардии по Пермскому краю не выполняются и не планируются к выполнению служебно-боевые задачи за пределами Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства. О том, что управление Росгвардии по региону готовит военнослужащих к командировке в Сирию, URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. По его словам, такая отправка запланирована на осень. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что в Сирии присутствует ограниченный контингент войск Росгвардии. Он выполняет в республике миротворческие и гуманитарные задачи.