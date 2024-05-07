Патриарх Кирилл благословил Путина на новый срок

Патриарх Кирилл провел молебен в день инаугурации Путина

07 мая 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл провел благодарственный молебен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России После торжественной инаугурации и участия в параде Президентского полка президент России Владимир Путин посетил благодарственный молебен. Данный этап церемонии был проведен патриархом Кириллом. «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь, Господи, ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета», — прочитал молитву патриарх Кирилл. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Благодарственный молебен является традиционным этапом церемонии инаугурации президента России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После торжественной инаугурации и участия в параде Президентского полка президент России Владимир Путин посетил благодарственный молебен. Данный этап церемонии был проведен патриархом Кириллом. «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь, Господи, ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета», — прочитал молитву патриарх Кирилл. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Благодарственный молебен является традиционным этапом церемонии инаугурации президента России.