Патриарх Кирилл благословил Путина на новый срок

Патриарх Кирилл провел молебен в день инаугурации Путина
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Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, молебен, патриарх кирилл, рпц
Патриарх Кирилл провел благодарственный молебен Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

После торжественной инаугурации и участия в параде Президентского полка президент России Владимир Путин посетил благодарственный молебен. Данный этап церемонии был проведен патриархом Кириллом.

«Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь, Господи, ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета», — прочитал молитву патриарх Кирилл. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Благодарственный молебен является традиционным этапом церемонии инаугурации президента России.

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После торжественной инаугурации и участия в параде Президентского полка президент России Владимир Путин посетил благодарственный молебен. Данный этап церемонии был проведен патриархом Кириллом. «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь, Господи, ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета», — прочитал молитву патриарх Кирилл. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Благодарственный молебен является традиционным этапом церемонии инаугурации президента России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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