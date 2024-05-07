Малышей в челябинских детсадах кормили сомнительным сливочным маслом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, обед
Челябинских детей кормили маслом неизвестного происхождения Фото:

В ряде детских садов Челябинска и Копейска воспитанников кормили сливочным маслом сомнительного происхождения. Как выяснили сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, произведен продукт в одной из кавказских республик.

«Челябинский предприниматель О. Зулькарнаев в апреле направил в адрес восьми социально-значимых учреждений Челябинска и Копейска сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское» жирностью 72,5%. Анализ в системе «Меркурий выявил, что продукт изготовлен в одной из республик Кавказа из сырья неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Производителем продукта значится компания из Ставропольского края. Масло отправили на лабораторные испытания. Пока они не завершатся, использование с 7 мая приостановили.

В контролирующем ведомстве подчеркнули серьезность ситуации и необходимость дождаться подтверждения безопасности продукта. Поставщику Россельхознадзор вынес 6 мая предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований техрегламентов Таможенного союза.

Масло проверят в лабораторных условиях
Масло проверят в лабораторных условиях
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В ряде детских садов Челябинска и Копейска воспитанников кормили сливочным маслом сомнительного происхождения. Как выяснили сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, произведен продукт в одной из кавказских республик. «Челябинский предприниматель О. Зулькарнаев в апреле направил в адрес восьми социально-значимых учреждений Челябинска и Копейска сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское» жирностью 72,5%. Анализ в системе «Меркурий выявил, что продукт изготовлен в одной из республик Кавказа из сырья неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Производителем продукта значится компания из Ставропольского края. Масло отправили на лабораторные испытания. Пока они не завершатся, использование с 7 мая приостановили. В контролирующем ведомстве подчеркнули серьезность ситуации и необходимость дождаться подтверждения безопасности продукта. Поставщику Россельхознадзор вынес 6 мая предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований техрегламентов Таможенного союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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