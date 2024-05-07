Малышей в челябинских детсадах кормили сомнительным сливочным маслом. Фото

07 мая 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Челябинских детей кормили маслом неизвестного происхождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ряде детских садов Челябинска и Копейска воспитанников кормили сливочным маслом сомнительного происхождения. Как выяснили сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, произведен продукт в одной из кавказских республик. «Челябинский предприниматель О. Зулькарнаев в апреле направил в адрес восьми социально-значимых учреждений Челябинска и Копейска сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское» жирностью 72,5%. Анализ в системе «Меркурий выявил, что продукт изготовлен в одной из республик Кавказа из сырья неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Производителем продукта значится компания из Ставропольского края. Масло отправили на лабораторные испытания. Пока они не завершатся, использование с 7 мая приостановили. В контролирующем ведомстве подчеркнули серьезность ситуации и необходимость дождаться подтверждения безопасности продукта. Поставщику Россельхознадзор вынес 6 мая предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований техрегламентов Таможенного союза. Масло проверят в лабораторных условиях Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ряде детских садов Челябинска и Копейска воспитанников кормили сливочным маслом сомнительного происхождения. Как выяснили сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, произведен продукт в одной из кавказских республик. «Челябинский предприниматель О. Зулькарнаев в апреле направил в адрес восьми социально-значимых учреждений Челябинска и Копейска сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское» жирностью 72,5%. Анализ в системе «Меркурий выявил, что продукт изготовлен в одной из республик Кавказа из сырья неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Производителем продукта значится компания из Ставропольского края. Масло отправили на лабораторные испытания. Пока они не завершатся, использование с 7 мая приостановили. В контролирующем ведомстве подчеркнули серьезность ситуации и необходимость дождаться подтверждения безопасности продукта. Поставщику Россельхознадзор вынес 6 мая предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований техрегламентов Таможенного союза.