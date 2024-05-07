В Пермском крае оставил свой пост статусный силовик

В Березниках ушел с должности глава следственного отдела СУ СКР Евгений Харченко

08 мая 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Силовик покинул должность по причине ухода на пенсию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Березниках Евгений Харченко покинул свою должность. Причиной послужил уход на пенсию. «Евгений Харченко, возглавлявший следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю в Березниках, покинул занимаемую должность. В начале мая он вышел на пенсию. Также с должности исполняющего обязанности руководителя ушел капитан юстиции Алексей Карташев, который возглавлял следственный отдел в Александровске. Свою должность оставил и подполковник юстиции Алексей Ситников, руководивший следственным отделом по Соликамску», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Евгения Харченко назначили главой следственного отдела Березников в 2023 году. В этой должности он сменил следователя Алексея Чушникова, которого перевели работать в Чусовой. До назначения Харченко служил следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников следственного управления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Березниках Евгений Харченко покинул свою должность. Причиной послужил уход на пенсию. «Евгений Харченко, возглавлявший следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю в Березниках, покинул занимаемую должность. В начале мая он вышел на пенсию. Также с должности исполняющего обязанности руководителя ушел капитан юстиции Алексей Карташев, который возглавлял следственный отдел в Александровске. Свою должность оставил и подполковник юстиции Алексей Ситников, руководивший следственным отделом по Соликамску», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Евгения Харченко назначили главой следственного отдела Березников в 2023 году. В этой должности он сменил следователя Алексея Чушникова, которого перевели работать в Чусовой. До назначения Харченко служил следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников следственного управления.