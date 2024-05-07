07 мая 2024

В Пермском крае оставил свой пост статусный силовик

В Березниках ушел с должности глава следственного отдела СУ СКР Евгений Харченко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Силовик покинул должность по причине ухода на пенсию Фото:

Глава следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Березниках Евгений Харченко покинул свою должность. Причиной послужил уход на пенсию.

«Евгений Харченко, возглавлявший следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю в Березниках, покинул занимаемую должность. В начале мая он вышел на пенсию. Также с должности исполняющего обязанности руководителя ушел капитан юстиции Алексей Карташев, который возглавлял следственный отдел в Александровске. Свою должность оставил и подполковник юстиции Алексей Ситников, руководивший следственным отделом по Соликамску», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Евгения Харченко назначили главой следственного отдела Березников в 2023 году. В этой должности он сменил следователя Алексея Чушникова, которого перевели работать в Чусовой. До назначения Харченко служил следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников следственного управления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Березниках Евгений Харченко покинул свою должность. Причиной послужил уход на пенсию. «Евгений Харченко, возглавлявший следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю в Березниках, покинул занимаемую должность. В начале мая он вышел на пенсию. Также с должности исполняющего обязанности руководителя ушел капитан юстиции Алексей Карташев, который возглавлял следственный отдел в Александровске. Свою должность оставил и подполковник юстиции Алексей Ситников, руководивший следственным отделом по Соликамску», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Евгения Харченко назначили главой следственного отдела Березников в 2023 году. В этой должности он сменил следователя Алексея Чушникова, которого перевели работать в Чусовой. До назначения Харченко служил следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников следственного управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...