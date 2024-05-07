В Пермском крае оставил свой пост статусный силовик

Глава следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Березниках Евгений Харченко покинул свою должность. Причиной послужил уход на пенсию.
«Евгений Харченко, возглавлявший следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю в Березниках, покинул занимаемую должность. В начале мая он вышел на пенсию. Также с должности исполняющего обязанности руководителя ушел капитан юстиции Алексей Карташев, который возглавлял следственный отдел в Александровске. Свою должность оставил и подполковник юстиции Алексей Ситников, руководивший следственным отделом по Соликамску», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Евгения Харченко назначили главой следственного отдела Березников в 2023 году. В этой должности он сменил следователя Алексея Чушникова, которого перевели работать в Чусовой. До назначения Харченко служил следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников следственного управления.
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Глава следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Березниках Евгений Харченко покинул свою должность. Причиной послужил уход на пенсию. «Евгений Харченко, возглавлявший следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю в Березниках, покинул занимаемую должность. В начале мая он вышел на пенсию. Также с должности исполняющего обязанности руководителя ушел капитан юстиции Алексей Карташев, который возглавлял следственный отдел в Александровске. Свою должность оставил и подполковник юстиции Алексей Ситников, руководивший следственным отделом по Соликамску», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Евгения Харченко назначили главой следственного отдела Березников в 2023 году. В этой должности он сменил следователя Алексея Чушникова, которого перевели работать в Чусовой. До назначения Харченко служил следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников следственного управления.