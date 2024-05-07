07 мая 2024

ЕКАД встала в огромную пробку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, пробка, трасса
Автомобилисты около часа не могут проехать участок Фото:

На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) образовался затор из-за сломанного автомобиля «Ока». Водители порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства.

«В среднем ряду на 42 километре ЕКАД сломалась „Ока“. Стоим на мосту более часа. Движение осложнено в обе стороны», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пояснили, что никакой информации об инциденте в ведомство не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) образовался затор из-за сломанного автомобиля «Ока». Водители порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства. «В среднем ряду на 42 километре ЕКАД сломалась „Ока“. Стоим на мосту более часа. Движение осложнено в обе стороны», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пояснили, что никакой информации об инциденте в ведомство не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...