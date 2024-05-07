Автомобилисты около часа не могут проехать участок
На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) образовался затор из-за сломанного автомобиля «Ока». Водители порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства.
«В среднем ряду на 42 километре ЕКАД сломалась „Ока“. Стоим на мосту более часа. Движение осложнено в обе стороны», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пояснили, что никакой информации об инциденте в ведомство не поступало.
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