Первый вице-спикер заксобрания решил баллотироваться в гордуму Челябинска

08 мая 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Первый вице-спикер заксобрания области Денис Моисеев 8 мая подал заявление на участие в выборах в городскую думу Челябинска. Об этом сообщает с места события корреспондент URA.RU. С октября 2022 года Моисеев находился в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали вторым лицом в региональном заксобрании, а после президентских выборов он вернулся в Челябинск и сейчас работает в этом качестве. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.