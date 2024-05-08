Челябинские полицейские спели песню про солдата к Дню Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение знамени и открытие памятника УМВД Курган, полицейские, парад
Сотрудники полиции выбрали для записи клипа памятные монументы Фото:

Полицейские Челябинской области поздравили жителей региона видеоклипом, посвященным празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В знак глубокого уважения к ветеранам Отечественной войны сотрудники органов внутренних дел Челябинской области подготовили видеоролик к памятной дате. В нем звучит „Баллада о солдате“ композитора Василия Соловьева-Седого. Автор стихов Михаил Матусовский», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального главка полиции добавили, что в клипе рассказывается о твердости духа и самопожертвовании советских солдат и бойцов спецоперации, которые защищали и продолжают защищать свое Отечество. Участники ведомственного вокального ансамбля выбрали для записи патриотической песни памятные каждому челябинцу монументы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Челябинской области поздравили жителей региона видеоклипом, посвященным празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В знак глубокого уважения к ветеранам Отечественной войны сотрудники органов внутренних дел Челябинской области подготовили видеоролик к памятной дате. В нем звучит „Баллада о солдате“ композитора Василия Соловьева-Седого. Автор стихов Михаил Матусовский», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального главка полиции добавили, что в клипе рассказывается о твердости духа и самопожертвовании советских солдат и бойцов спецоперации, которые защищали и продолжают защищать свое Отечество. Участники ведомственного вокального ансамбля выбрали для записи патриотической песни памятные каждому челябинцу монументы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...