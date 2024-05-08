Полицейские Челябинской области поздравили жителей региона видеоклипом, посвященным празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«В знак глубокого уважения к ветеранам Отечественной войны сотрудники органов внутренних дел Челябинской области подготовили видеоролик к памятной дате. В нем звучит „Баллада о солдате“ композитора Василия Соловьева-Седого. Автор стихов Михаил Матусовский», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального главка полиции добавили, что в клипе рассказывается о твердости духа и самопожертвовании советских солдат и бойцов спецоперации, которые защищали и продолжают защищать свое Отечество. Участники ведомственного вокального ансамбля выбрали для записи патриотической песни памятные каждому челябинцу монументы.
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