В ХМАО будут ежегодно выплачивать ветеранам боевых действий и их семьям

Власти ХМАО утвердили ежегодные выплаты инвалидам боевых действий и семьям погибших ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«Проектом предлагается утвердить порядок предоставления в Югре отдельным категориям граждан ежегодных денежных выплат за боевые заслуги перед Отечеством. Ежегодно инвалидам боевых действий — 10 тысяч рублей», — указано в сообщении. Выплаты начнут производить с 2025 года.
Членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий будут выплачивать пять тысяч рублей. Сообщается, что членам семей из числа родителей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий — 10 тысяч рублей, а ветеранам боевых действий — по одной тысячи рублей.
В этом году правительство ХМАО утвердило новый пакет льгот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей. Власти расширили список бойцов, семьям которых компенсируют затраты на услуги ЖКХ и детсад. Кроме того, на школьное питание детей военных потратят больше денег. На одну порцию при двухразовом питании будет выделяться не 199, а 207 рублей.
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