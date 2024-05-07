07 мая 2024

В ХМАО будут ежегодно выплачивать ветеранам боевых действий и их семьям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наблюдаем за городом. Пермь, инвалид, прогулка, зима, инвалидная коляска, прогулка по парку, отдых, инвалидность, комсомольский проспект
Инвалидам боевых действий будут выплачивать 10 тысяч рублей Фото:

Власти ХМАО утвердили ежегодные выплаты инвалидам боевых действий и семьям погибших ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Проектом предлагается утвердить порядок предоставления в Югре отдельным категориям граждан ежегодных денежных выплат за боевые заслуги перед Отечеством. Ежегодно инвалидам боевых действий — 10 тысяч рублей», — указано в сообщении. Выплаты начнут производить с 2025 года.

Членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий будут выплачивать пять тысяч рублей. Сообщается, что членам семей из числа родителей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий — 10 тысяч рублей, а ветеранам боевых действий — по одной тысячи рублей.

В этом году правительство ХМАО утвердило новый пакет льгот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей. Власти расширили список бойцов, семьям которых компенсируют затраты на услуги ЖКХ и детсад. Кроме того, на школьное питание детей военных потратят больше денег. На одну порцию при двухразовом питании будет выделяться не 199, а 207 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО утвердили ежегодные выплаты инвалидам боевых действий и семьям погибших ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Проектом предлагается утвердить порядок предоставления в Югре отдельным категориям граждан ежегодных денежных выплат за боевые заслуги перед Отечеством. Ежегодно инвалидам боевых действий — 10 тысяч рублей», — указано в сообщении. Выплаты начнут производить с 2025 года. Членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий будут выплачивать пять тысяч рублей. Сообщается, что членам семей из числа родителей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий — 10 тысяч рублей, а ветеранам боевых действий — по одной тысячи рублей. В этом году правительство ХМАО утвердило новый пакет льгот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей. Власти расширили список бойцов, семьям которых компенсируют затраты на услуги ЖКХ и детсад. Кроме того, на школьное питание детей военных потратят больше денег. На одну порцию при двухразовом питании будет выделяться не 199, а 207 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...