Госдеп увидел угрозу отношениям с Грузией из-за правящей партии

09 мая 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

В США обеспокоены антизападной риторикой в Грузии Фото: Роман Наумов © URA.RU Риторика руководства правящей партии Грузии угрожает «евро-атлантическому пути» страны, а значит, и ее отношениям с США. Об этом на регулярном брифинге для СМИ заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы невероятно обеспокоены не только рассматриваемым в Тбилиси законопроектом [об иноагентах]. Мы также обеспокоены антизападной риторикой от руководства партии «Грузинской мечты», — приводит ТАСС заявление американского дипломата. Представитель Госдепа считает, что это выводит Грузию на «ненадежную траекторию». И это ставит под угрозу отношения между странами. Так парламент Грузии принял 1 мая во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались западные страны. Ранее в Тбилиси полиция и спецназ разогнали начавшуюся вечером 30 апреля акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, силовики применили слезоточивый газ и водометы. Акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая. Протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Риторика руководства правящей партии Грузии угрожает «евро-атлантическому пути» страны, а значит, и ее отношениям с США. Об этом на регулярном брифинге для СМИ заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы невероятно обеспокоены не только рассматриваемым в Тбилиси законопроектом [об иноагентах]. Мы также обеспокоены антизападной риторикой от руководства партии «Грузинской мечты», — приводит ТАСС заявление американского дипломата. Представитель Госдепа считает, что это выводит Грузию на «ненадежную траекторию». И это ставит под угрозу отношения между странами. Так парламент Грузии принял 1 мая во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались западные страны. Ранее в Тбилиси полиция и спецназ разогнали начавшуюся вечером 30 апреля акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, силовики применили слезоточивый газ и водометы. Акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая. Протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, пишет «Национальная служба новостей».