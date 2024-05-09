Госдеп увидел угрозу отношениям с Грузией из-за правящей партии

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, сша, флаг сша, посольство
В США обеспокоены антизападной риторикой в Грузии Фото:

Риторика руководства правящей партии Грузии угрожает «евро-атлантическому пути» страны, а значит, и ее отношениям с США. Об этом на регулярном брифинге для СМИ заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы невероятно обеспокоены не только рассматриваемым в Тбилиси законопроектом [об иноагентах]. Мы также обеспокоены антизападной риторикой от руководства партии «Грузинской мечты», — приводит ТАСС заявление американского дипломата.

Представитель Госдепа считает, что это выводит Грузию на «ненадежную траекторию». И это ставит под угрозу отношения между странами. Так парламент Грузии принял 1 мая во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались западные страны.

Ранее в Тбилиси полиция и спецназ разогнали начавшуюся вечером 30 апреля акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, силовики применили слезоточивый газ и водометы. Акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая. Протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, пишет «Национальная служба новостей».

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Риторика руководства правящей партии Грузии угрожает «евро-атлантическому пути» страны, а значит, и ее отношениям с США. Об этом на регулярном брифинге для СМИ заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы невероятно обеспокоены не только рассматриваемым в Тбилиси законопроектом [об иноагентах]. Мы также обеспокоены антизападной риторикой от руководства партии «Грузинской мечты», — приводит ТАСС заявление американского дипломата. Представитель Госдепа считает, что это выводит Грузию на «ненадежную траекторию». И это ставит под угрозу отношения между странами. Так парламент Грузии принял 1 мая во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались западные страны. Ранее в Тбилиси полиция и спецназ разогнали начавшуюся вечером 30 апреля акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, силовики применили слезоточивый газ и водометы. Акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая. Протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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