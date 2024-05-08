Памятные мероприятия ранним утром 9 мая начались в Екатеринбурге с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале — многолетней традиции свердловских властей. Венки к мемориалу возложили ветераны, а также полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и главы силовых ведомств, передает корреспондент URA.RU.
«Первыми по праву венок „Красная звезда“ возлагают ветеран-орденоносец, представитель городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, ветераны вооруженных сил, выполнявших интернациональный долг в горячих точках: Николай Чудинов — участвовал в освобождении Прибалтики, Украины, Молдавии и Болгарии, Эдуард Зеленков — награжден орденом I степени За службу Родине и 14 медалями, Игорь Родобольский — герой России, летчик-снайпер, Вадим Просянкин — ветеран спецподразделения антитеррора „Альфа“ ФСБ», — объявил диктор.
Следом цветы к Вечному огню возложили Якушев, за ним — Куйвашев вместе с предшественником на посту Эдуардом Росселем, спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной и митрополитом Евгением, временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков, а также врио главы Уральского округа войск нацгвардии Роман Игнатенко с начальником свердловской Росгвардии Константином Шуршиным. Полицейский главк представлял замначальника Сергей Ремезков, областное управление МЧС — глава Виктор Теряев. Следом цветы возложили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель гордумы Анна Гурарий.
Память погибших свердловчан также почтили главы районных администраций и ветеранских объединений, духовное управление мусульман, еврейский общинный центр, представители консульств (Вьетнам, Казахстан, Беларусь, КНР, Шри-Ланка). Замыкали траурную церемонию екатеринбургские кадеты, юнармейцы, ученики суворовского училища, а после и рядовые горожане. К 10:00 часам участники церемонии отправились на парад в центр города.
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