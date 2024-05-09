Зеленский сменил командующего силами специальных операций ВСУ

Владимир Зеленский назначил командующим силами специальных операций Александра Трепака
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Трепака на должность командующего силами специальных операций ВСУ. Трепак сменил на этой должности Сергея Лупанчука.
«Признать Александра Трепака командующим Силами специальных операций», — отмечается в указе Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.
Ранее Зеленский также снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что тот покинул должность по состоянию здоровья.
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