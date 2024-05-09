Зеленский сменил командующего силами специальных операций ВСУ

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Владимир Зеленский назначил командующим силами специальных операций Александра Трепака Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Трепака на должность командующего силами специальных операций ВСУ. Трепак сменил на этой должности Сергея Лупанчука.

«Признать Александра Трепака командующим Силами специальных операций», — отмечается в указе Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Ранее Зеленский также снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что тот покинул должность по состоянию здоровья.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Трепака на должность командующего силами специальных операций ВСУ. Трепак сменил на этой должности Сергея Лупанчука. «Признать Александра Трепака командующим Силами специальных операций», — отмечается в указе Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины. Ранее Зеленский также снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что тот покинул должность по состоянию здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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