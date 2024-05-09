В Перми праздничные мероприятия на День Победы посетили более 26 тысяч человек

10 мая 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Пермяки в непогоду вышли на улицы, чтобы отметить праздник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми в мероприятиях ко Дню Победы приняли участие 26 тысяч человек. Такие данные приводит мэр города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «12,5 тысячи зрителей посмотрели парад на Октябрьской площади. Три тысячи — приняли участие в мероприятиях на набережной и еще 10 тысяч стали зрителями концерта на площади перед Театром-Театром», — сообщил глава города. Он подчеркнул, что несмотря на непогоду горожане смогли принять участие в празднике и почтили память о подвиге наших предков. URA.RU вело онлайн-трансляцию с праздника, в которой описаны все ключевые мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в мероприятиях ко Дню Победы приняли участие 26 тысяч человек. Такие данные приводит мэр города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «12,5 тысячи зрителей посмотрели парад на Октябрьской площади. Три тысячи — приняли участие в мероприятиях на набережной и еще 10 тысяч стали зрителями концерта на площади перед Театром-Театром», — сообщил глава города. Он подчеркнул, что несмотря на непогоду горожане смогли принять участие в празднике и почтили память о подвиге наших предков. URA.RU вело онлайн-трансляцию с праздника, в которой описаны все ключевые мероприятия.