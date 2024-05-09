09 мая 2024

В Перми праздничные мероприятия на День Победы посетили более 26 тысяч человек

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Выступление хедлайнера Алексея Гомана на сцене перед Театром-Театром. Пермь
Пермяки в непогоду вышли на улицы, чтобы отметить праздник Фото:

В Перми в мероприятиях ко Дню Победы приняли участие 26 тысяч человек. Такие данные приводит мэр города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«12,5 тысячи зрителей посмотрели парад на Октябрьской площади. Три тысячи — приняли участие в мероприятиях на набережной и еще 10 тысяч стали зрителями концерта на площади перед Театром-Театром», — сообщил глава города.

Он подчеркнул, что несмотря на непогоду горожане смогли принять участие в празднике и почтили память о подвиге наших предков. URA.RU вело онлайн-трансляцию с праздника, в которой описаны все ключевые мероприятия.

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В Перми в мероприятиях ко Дню Победы приняли участие 26 тысяч человек. Такие данные приводит мэр города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «12,5 тысячи зрителей посмотрели парад на Октябрьской площади. Три тысячи — приняли участие в мероприятиях на набережной и еще 10 тысяч стали зрителями концерта на площади перед Театром-Театром», — сообщил глава города. Он подчеркнул, что несмотря на непогоду горожане смогли принять участие в празднике и почтили память о подвиге наших предков. URA.RU вело онлайн-трансляцию с праздника, в которой описаны все ключевые мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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