Пермяки развенчали миф о плывущем по реке гробе. Видео

Жительница Прикамья рассказала, что плывущим гробом по реке была часть дивана

10 мая 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Необычный объект прибился к берегу после непродолжительного путешествия по реке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конструкцией, которая напоминала очевидцам гроб с покойником, плывущий по реке Бабке в Пермском крае, оказалась часть дивана. Об этом рассказала местная жительница, засняв на видео необычную находку, прибившуюся к берегу. «Это всего лишь часть дивана. Никто тут не лежит, нет ни зомби, ни мертвых, никого», — пояснила автор ролика. Видео выложено в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам — то, что приняли за покойника, было диванным наполнителем. Первыми плывущий по реке объект, который издали был похож на гроб, заметили жители поселка Кукуштан. После местные власти пообещали обследовать прилегающую к водоему территорию. К разбирательству подключили полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конструкцией, которая напоминала очевидцам гроб с покойником, плывущий по реке Бабке в Пермском крае, оказалась часть дивана. Об этом рассказала местная жительница, засняв на видео необычную находку, прибившуюся к берегу. «Это всего лишь часть дивана. Никто тут не лежит, нет ни зомби, ни мертвых, никого», — пояснила автор ролика. Видео выложено в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам — то, что приняли за покойника, было диванным наполнителем. Первыми плывущий по реке объект, который издали был похож на гроб, заметили жители поселка Кукуштан. После местные власти пообещали обследовать прилегающую к водоему территорию. К разбирательству подключили полицию.