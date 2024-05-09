09 мая 2024

Пермяки развенчали миф о плывущем по реке гробе. Видео

Жительница Прикамья рассказала, что плывущим гробом по реке была часть дивана
© Служба новостей «URA.RU»
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Необычный объект прибился к берегу после непродолжительного путешествия по реке
Необычный объект прибился к берегу после непродолжительного путешествия по реке Фото:

Конструкцией, которая напоминала очевидцам гроб с покойником, плывущий по реке Бабке в Пермском крае, оказалась часть дивана. Об этом рассказала местная жительница, засняв на видео необычную находку, прибившуюся к берегу.

«Это всего лишь часть дивана. Никто тут не лежит, нет ни зомби, ни мертвых, никого», — пояснила автор ролика. Видео выложено в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам — то, что приняли за покойника, было диванным наполнителем.

Первыми плывущий по реке объект, который издали был похож на гроб, заметили жители поселка Кукуштан. После местные власти пообещали обследовать прилегающую к водоему территорию. К разбирательству подключили полицию.

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Конструкцией, которая напоминала очевидцам гроб с покойником, плывущий по реке Бабке в Пермском крае, оказалась часть дивана. Об этом рассказала местная жительница, засняв на видео необычную находку, прибившуюся к берегу. «Это всего лишь часть дивана. Никто тут не лежит, нет ни зомби, ни мертвых, никого», — пояснила автор ролика. Видео выложено в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам — то, что приняли за покойника, было диванным наполнителем. Первыми плывущий по реке объект, который издали был похож на гроб, заметили жители поселка Кукуштан. После местные власти пообещали обследовать прилегающую к водоему территорию. К разбирательству подключили полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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