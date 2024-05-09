Конструкцией, которая напоминала очевидцам гроб с покойником, плывущий по реке Бабке в Пермском крае, оказалась часть дивана. Об этом рассказала местная жительница, засняв на видео необычную находку, прибившуюся к берегу.
«Это всего лишь часть дивана. Никто тут не лежит, нет ни зомби, ни мертвых, никого», — пояснила автор ролика. Видео выложено в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам — то, что приняли за покойника, было диванным наполнителем.
Первыми плывущий по реке объект, который издали был похож на гроб, заметили жители поселка Кукуштан. После местные власти пообещали обследовать прилегающую к водоему территорию. К разбирательству подключили полицию.
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Конструкцией, которая напоминала очевидцам гроб с покойником, плывущий по реке Бабке в Пермском крае, оказалась часть дивана. Об этом рассказала местная жительница, засняв на видео необычную находку, прибившуюся к берегу. «Это всего лишь часть дивана. Никто тут не лежит, нет ни зомби, ни мертвых, никого», — пояснила автор ролика. Видео выложено в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам — то, что приняли за покойника, было диванным наполнителем. Первыми плывущий по реке объект, который издали был похож на гроб, заметили жители поселка Кукуштан. После местные власти пообещали обследовать прилегающую к водоему территорию. К разбирательству подключили полицию.