В ХМАО благоустроят бульвар с архитектурными сооружениями

В Нижневартовске благоустроят Комсомольский бульвар

11 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Планируется создание пешеходной дорожки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) планируют благоустроить Комсомольский бульвар. В нем будут пешеходные и велосипедные дорожки, а также установлены малые архитектурные формы. Об этом сообщило правительство региона. «Вартовчане приняли активное участие в голосовании в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, созданного по решению Президента РФ. По итогам, первое место занял Комсомольский бульвар, проект набрал более 15 тысяч голосов», — написали власти региона в telegram-канале. В скором времени на участке от улицы Мира до озера Комсомольское начнется процесс преображения. Планируется создание пешеходной и велосипедной дорожки, новых зон освещения и озеленения. Кроме того, на бульваре будут установлены малые архитектурные формы. Локация расположится рядом с одноименным озером. Рядом с бульваром началось строительство жилого комплекса. Продолжение пространства власти рассчитывают построить после возведения ЖК, чтобы обеспечить сохранность прогулочной зоны и вписать проект в полноценное благоустройство озера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) планируют благоустроить Комсомольский бульвар. В нем будут пешеходные и велосипедные дорожки, а также установлены малые архитектурные формы. Об этом сообщило правительство региона. «Вартовчане приняли активное участие в голосовании в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, созданного по решению Президента РФ. По итогам, первое место занял Комсомольский бульвар, проект набрал более 15 тысяч голосов», — написали власти региона в telegram-канале. В скором времени на участке от улицы Мира до озера Комсомольское начнется процесс преображения. Планируется создание пешеходной и велосипедной дорожки, новых зон освещения и озеленения. Кроме того, на бульваре будут установлены малые архитектурные формы. Локация расположится рядом с одноименным озером. Рядом с бульваром началось строительство жилого комплекса. Продолжение пространства власти рассчитывают построить после возведения ЖК, чтобы обеспечить сохранность прогулочной зоны и вписать проект в полноценное благоустройство озера.