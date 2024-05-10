10 мая 2024
09 мая 2024

В ХМАО благоустроят бульвар с архитектурными сооружениями

В Нижневартовске благоустроят Комсомольский бульвар
© Служба новостей «URA.RU»
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Парки и скверы Екатеринбурга, скверы с фонтаном возле площади Первой пятилетки, бульвар культуры
Планируется создание пешеходной дорожки (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) планируют благоустроить Комсомольский бульвар. В нем будут пешеходные и велосипедные дорожки, а также установлены малые архитектурные формы. Об этом сообщило правительство региона.

«Вартовчане приняли активное участие в голосовании в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, созданного по решению Президента РФ. По итогам, первое место занял Комсомольский бульвар, проект набрал более 15 тысяч голосов», — написали власти региона в telegram-канале.

В скором времени на участке от улицы Мира до озера Комсомольское начнется процесс преображения. Планируется создание пешеходной и велосипедной дорожки, новых зон освещения и озеленения. Кроме того, на бульваре будут установлены малые архитектурные формы.

Локация расположится рядом с одноименным озером. Рядом с бульваром началось строительство жилого комплекса. Продолжение пространства власти рассчитывают построить после возведения ЖК, чтобы обеспечить сохранность прогулочной зоны и вписать проект в полноценное благоустройство озера.

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В Нижневартовске (ХМАО) планируют благоустроить Комсомольский бульвар. В нем будут пешеходные и велосипедные дорожки, а также установлены малые архитектурные формы. Об этом сообщило правительство региона. «Вартовчане приняли активное участие в голосовании в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, созданного по решению Президента РФ. По итогам, первое место занял Комсомольский бульвар, проект набрал более 15 тысяч голосов», — написали власти региона в telegram-канале. В скором времени на участке от улицы Мира до озера Комсомольское начнется процесс преображения. Планируется создание пешеходной и велосипедной дорожки, новых зон освещения и озеленения. Кроме того, на бульваре будут установлены малые архитектурные формы. Локация расположится рядом с одноименным озером. Рядом с бульваром началось строительство жилого комплекса. Продолжение пространства власти рассчитывают построить после возведения ЖК, чтобы обеспечить сохранность прогулочной зоны и вписать проект в полноценное благоустройство озера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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