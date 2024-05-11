Путин вывел из-под контроля Минобороны РФ одну из служб

В подчинении Минобороны осталась одна служба
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Президент России Владимир Путин изменил структуру федеральных органов власти. Он вывел Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) из-под подчинения Министерства обороны РФ. Теперь ФСВТС будет подчиняться непосредственно президенту страны.
Согласно указу о структуре федеральных органов власти, теперь единственной службой, оставшейся в подчинении Минобороны, является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Документ опубликован
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.