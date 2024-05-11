Путин вывел из-под контроля Минобороны РФ одну из служб

Служба по военно-техническому сотрудничеству больше не подчиняется Минобороны
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Пункт заключения договоров по контрактной службе. Курган, офицер, военная форма, руки
В подчинении Минобороны осталась одна служба Фото:
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Президент России Владимир Путин изменил структуру федеральных органов власти. Он вывел Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) из-под подчинения Министерства обороны РФ. Теперь ФСВТС будет подчиняться непосредственно президенту страны.

Согласно указу о структуре федеральных органов власти, теперь единственной службой, оставшейся в подчинении Минобороны, является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин изменил структуру федеральных органов власти. Он вывел Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) из-под подчинения Министерства обороны РФ. Теперь ФСВТС будет подчиняться непосредственно президенту страны. Согласно указу о структуре федеральных органов власти, теперь единственной службой, оставшейся в подчинении Минобороны, является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Документ опубликован на сайте Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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