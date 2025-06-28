Политолог заявил о проигрыше Запада на Украине

Политолог Озер: Запад не может признать свое поражение на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озер считает, что конфликт на Украине заканчивается поражением Запада
Озер считает, что конфликт на Украине заканчивается поражением Запада Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Западные страны не могут официально признать свое поражение и прекратить участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер. 

«Мы вступаем в период, когда конфликт фактически окончен поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — заявил Озер в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что решаются вопросы о снятии санкций с ряда российских банков, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, международным страхованием и работой портов.

Обмен пленными и телами погибших по итогам переговоров в Стамбуле свидетельствует о прогрессе в мирном процессе, отметил политолог. По его словам, финальный этап переговоров по Украине может пройти в ближайшее время в Турции, и ожидается, что будущие договоренности могут предусматривать частичную отмену санкций против России, в том числе ограничений на авиасообщение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле и передать Киеву еще три тысячи тел военнослужащих. Требуется согласовать место и время встречи. Путин также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность содействовать переговорам, передает «360.ru».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные страны не могут официально признать свое поражение и прекратить участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.  «Мы вступаем в период, когда конфликт фактически окончен поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — заявил Озер в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что решаются вопросы о снятии санкций с ряда российских банков, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, международным страхованием и работой портов. Обмен пленными и телами погибших по итогам переговоров в Стамбуле свидетельствует о прогрессе в мирном процессе, отметил политолог. По его словам, финальный этап переговоров по Украине может пройти в ближайшее время в Турции, и ожидается, что будущие договоренности могут предусматривать частичную отмену санкций против России, в том числе ограничений на авиасообщение. Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле и передать Киеву еще три тысячи тел военнослужащих. Требуется согласовать место и время встречи. Путин также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность содействовать переговорам, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...