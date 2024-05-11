Пушилин: Украина уже давно живет «за счет подачек» Запада

11 мая 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Украина продолжает боевые действия, опираясь на финансовую поддержку Запада, заявил Денис Пушилин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украина экономически несостоятельна и зависит от финансовой помощи Запада, еще до 2014 года она жила за счет кредитов, а сейчас продолжает существовать благодаря «подачкам». Об этом высказался глава ДНР Денис Пушилин. «Украина давно уже экономически несостоятельна и живет за счет другого рода подачек, займов и прочего», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что еще до 2014 года страна погрязла в долгах. По словам Пушилина, Украина продолжает боевые действия, опираясь на финансовую и политическую поддержку со стороны западных стран, в частности США и Великобритании. Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС. В нем он рассказал, что новый пакет военной помощи, предоставленный ВСУ со стороны США, может привести к усложнению ситуации для российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в ДНР. URA.RU приводило главные заявления Пушилина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина экономически несостоятельна и зависит от финансовой помощи Запада, еще до 2014 года она жила за счет кредитов, а сейчас продолжает существовать благодаря «подачкам». Об этом высказался глава ДНР Денис Пушилин. «Украина давно уже экономически несостоятельна и живет за счет другого рода подачек, займов и прочего», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что еще до 2014 года страна погрязла в долгах. По словам Пушилина, Украина продолжает боевые действия, опираясь на финансовую и политическую поддержку со стороны западных стран, в частности США и Великобритании. Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС. В нем он рассказал, что новый пакет военной помощи, предоставленный ВСУ со стороны США, может привести к усложнению ситуации для российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в ДНР. URA.RU приводило главные заявления Пушилина.