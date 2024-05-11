Пушилин: Украина уже давно живет «за счет подачек» Запада

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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, пушилин денис
Украина продолжает боевые действия, опираясь на финансовую поддержку Запада, заявил Денис Пушилин Фото:

Украина экономически несостоятельна и зависит от финансовой помощи Запада, еще до 2014 года она жила за счет кредитов, а сейчас продолжает существовать благодаря «подачкам». Об этом высказался глава ДНР Денис Пушилин.

«Украина давно уже экономически несостоятельна и живет за счет другого рода подачек, займов и прочего», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что еще до 2014 года страна погрязла в долгах. По словам Пушилина, Украина продолжает боевые действия, опираясь на финансовую и политическую поддержку со стороны западных стран, в частности США и Великобритании.

Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС. В нем он рассказал, что новый пакет военной помощи, предоставленный ВСУ со стороны США, может привести к усложнению ситуации для российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в ДНР. URA.RU приводило главные заявления Пушилина.

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Украина экономически несостоятельна и зависит от финансовой помощи Запада, еще до 2014 года она жила за счет кредитов, а сейчас продолжает существовать благодаря «подачкам». Об этом высказался глава ДНР Денис Пушилин. «Украина давно уже экономически несостоятельна и живет за счет другого рода подачек, займов и прочего», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что еще до 2014 года страна погрязла в долгах. По словам Пушилина, Украина продолжает боевые действия, опираясь на финансовую и политическую поддержку со стороны западных стран, в частности США и Великобритании. Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС. В нем он рассказал, что новый пакет военной помощи, предоставленный ВСУ со стороны США, может привести к усложнению ситуации для российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в ДНР. URA.RU приводило главные заявления Пушилина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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