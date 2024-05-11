ВС РФ зашли в Часов Яр: главные заявления главы ДНР Дениса Пушилина

Пушилин: ВС РФ находятся в Часове Яре

11 мая 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ отодвигают ВСУ от Горловки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ДНР Денис Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС. Он заявил, что российская армия уже зашла в Часов Яр. По его словам освобождение города не будет длиться долго. URA.RU собрало главные заявления главы ДНР. Продвижение ВС РФ в зоне СВО Пушилин в беседе с РИА Новости заявил, что российская армия продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций. По его словам, ВС РФ достигают полного и точного освобождения территории Донбасса. Отмечая темп продвижения российской армии, Пушилин подчеркнул, что он выстроен в соответствии с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным — обеспечить сохранность личного состава. «Мы видим без каких-либо победных реляций абсолютно точное освобождение территории Донбасса», — отметил Пушилин. В ходе беседы Пушилин заявил, что российские военные стремятся отодвинуть ВСУ на достаточное расстояние от Горловки, которую обстреливают со стороны Дзержинска и окрестных районов. По его словам, украинская армия совершает обстрелы по территории Горловки, включая гражданскую инфраструктуру. «Здесь также предпринимаются все возможные и невозможные действия, чтобы как можно быстрее отодвинуть от данного населенного пункта противника, потому что пока у него будет физическая возможность стрелять, они, к сожалению, будут наносить удары и по гражданской инфраструктуре в том числе», — заявил Пушилин. Пушилин также отметил, что Россия располагает достаточными ресурсами для активизации ударов по мостам и транспортным узлам на Украине. Он подчеркнул, что решение о поражении или уничтожении определенных мостов и путепроводов будет зависеть от планов и задач, перед которыми стоят ВС РФ. Глава ДНР отметил, что как только поступит соответствующая команда и понадобится такой шаг, действия будут проведены. На вопрос о наличии необходимых ресурсов у России для этого, Пушилин ответил утвердительно, выразив уверенность в возможности таких действий. Помощь Запада ВСУ Согласно заявлению главы ДНР, украинская армия начала использовать дальнобойные ракеты для ударов по городу Донецк. Пушилин отметил, что после освобождения некоторых населенных пунктов на донецком направлении, ВСУ перешли к использованию этого типа вооружения. Он также уточнил, что армия Украины владеет дальнобойными системами, несмотря на нехватку артиллерии. В интервью ТАСС Пушилин заявил, что новый пакет военной помощи, предоставленный ВСУ со стороны США, может привести к усложнению ситуации для российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в ДНР. Однако он отметил, что поставка оружия вряд ли окажет кардинальное влияние на общую обстановку в этом регионе. «Подтвержденной информации, что войска Франции уже воюют в Донбассе, нет», — заявил Пушилин. Однако он указал, что наемные военные из США, Канады, Великобритании и Грузии находятся в Донбассе в настоящее время. Освобождение Часова Яра Российские военные в настоящее время ведут бои в черте города Часов Яр. Пушилин выразил оптимизм относительно операции по освобождению города, отметив, что бойцы уже активно действуют. Согласно словам главы ДНР, освобождение Часова Яра ожидается в ближайшее время. Планы Запада на устранение Зеленского В ближайшем будущем Запад может предпринять действия по устранению президента Украины Владимира Зеленского, считает Пушилин. Он отметил, что судьба украинского лидера стоит под вопросом. Пушилин предположил, что планы Запада могут включать «внутривенное вмешательство» для смены текущего президента. «Судьба Зеленского очень незавидна, потому что в зависимости от изменений технических решений, которые будут приняты на Западе по отношению к Украине, будет определяться судьба Зеленского», — сообщил Пушилин. Статус дотанционного региона у ДНР Пушилин заявил, что ДНР сможет выйти из статуса дотационного и самостоятельно обеспечивать себя, а также помогать другим регионам РФ в течение нескольких лет. По его словам, целью является не только становление недотационным, но и достижение уровня, когда Донбасс сможет обеспечивать свои потребности и вносить вклад в развитие страны. Он отметил, что в ближайшие годы планируется полное достижение этой цели. «Первый, скажем, ограничитель, который у нас есть — это вопросы безопасности, которые пока еще в полной мере создают определенные сложности», — отметил глава ДНР. Однако глава ДНР подчеркнул, что реализацию этой задачи затрудняют вопросы безопасности, которые продолжают вызывать определенные сложности. Несмотря на это, Пушилин отметил, что предприятия уже запущены и работают на полную мощность, хотя еще есть места, где загрузка не полностью оптимальна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ДНР Денис Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС. Он заявил, что российская армия уже зашла в Часов Яр. По его словам освобождение города не будет длиться долго. URA.RU собрало главные заявления главы ДНР. Пушилин в беседе с РИА Новости заявил, что российская армия продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций. По его словам, ВС РФ достигают полного и точного освобождения территории Донбасса. Отмечая темп продвижения российской армии, Пушилин подчеркнул, что он выстроен в соответствии с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным — обеспечить сохранность личного состава. В ходе беседы Пушилин заявил, что российские военные стремятся отодвинуть ВСУ на достаточное расстояние от Горловки, которую обстреливают со стороны Дзержинска и окрестных районов. По его словам, украинская армия совершает обстрелы по территории Горловки, включая гражданскую инфраструктуру. Пушилин также отметил, что Россия располагает достаточными ресурсами для активизации ударов по мостам и транспортным узлам на Украине. Он подчеркнул, что решение о поражении или уничтожении определенных мостов и путепроводов будет зависеть от планов и задач, перед которыми стоят ВС РФ. Глава ДНР отметил, что как только поступит соответствующая команда и понадобится такой шаг, действия будут проведены. На вопрос о наличии необходимых ресурсов у России для этого, Пушилин ответил утвердительно, выразив уверенность в возможности таких действий. Согласно заявлению главы ДНР, украинская армия начала использовать дальнобойные ракеты для ударов по городу Донецк. Пушилин отметил, что после освобождения некоторых населенных пунктов на донецком направлении, ВСУ перешли к использованию этого типа вооружения. Он также уточнил, что армия Украины владеет дальнобойными системами, несмотря на нехватку артиллерии. В интервью ТАСС Пушилин заявил, что новый пакет военной помощи, предоставленный ВСУ со стороны США, может привести к усложнению ситуации для российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в ДНР. Однако он отметил, что поставка оружия вряд ли окажет кардинальное влияние на общую обстановку в этом регионе. Однако он указал, что наемные военные из США, Канады, Великобритании и Грузии находятся в Донбассе в настоящее время. Российские военные в настоящее время ведут бои в черте города Часов Яр. Пушилин выразил оптимизм относительно операции по освобождению города, отметив, что бойцы уже активно действуют. Согласно словам главы ДНР, освобождение Часова Яра ожидается в ближайшее время. В ближайшем будущем Запад может предпринять действия по устранению президента Украины Владимира Зеленского, считает Пушилин. Он отметил, что судьба украинского лидера стоит под вопросом. Пушилин предположил, что планы Запада могут включать «внутривенное вмешательство» для смены текущего президента. Пушилин заявил, что ДНР сможет выйти из статуса дотационного и самостоятельно обеспечивать себя, а также помогать другим регионам РФ в течение нескольких лет. По его словам, целью является не только становление недотационным, но и достижение уровня, когда Донбасс сможет обеспечивать свои потребности и вносить вклад в развитие страны. Он отметил, что в ближайшие годы планируется полное достижение этой цели. Однако глава ДНР подчеркнул, что реализацию этой задачи затрудняют вопросы безопасности, которые продолжают вызывать определенные сложности. Несмотря на это, Пушилин отметил, что предприятия уже запущены и работают на полную мощность, хотя еще есть места, где загрузка не полностью оптимальна.