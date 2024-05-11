В Броварах мужчина взорвал гранату посреди улицы

12 мая 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

В результате взрыва ранения получили полицейский и сам правонарушитель Фото: Илья Московец © URA.RU В украинском городе Бровары вечером 11 мая мужчина, убегавший от полицейских, взорвал гранату посреди улицы. Пострадали два человека. Об этом рассказали в МВД Украины. «Злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель», — передает telegram-канал «Политика страны». Взрыв гранаты произошел около 20:40 по местному времени на бульваре Независимости в центре города. На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В украинском городе Бровары вечером 11 мая мужчина, убегавший от полицейских, взорвал гранату посреди улицы. Пострадали два человека. Об этом рассказали в МВД Украины. «Злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель», — передает telegram-канал «Политика страны». Взрыв гранаты произошел около 20:40 по местному времени на бульваре Независимости в центре города. На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов.