11 мая 2024

В Броварах мужчина взорвал гранату посреди улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, боеприпас, лимонка, ф1, граната в руке
В результате взрыва ранения получили полицейский и сам правонарушитель Фото:

В украинском городе Бровары вечером 11 мая мужчина, убегавший от полицейских, взорвал гранату посреди улицы. Пострадали два человека. Об этом рассказали в МВД Украины.

«Злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель», — передает telegram-канал «Политика страны».

Взрыв гранаты произошел около 20:40 по местному времени на бульваре Независимости в центре города. На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов.

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В украинском городе Бровары вечером 11 мая мужчина, убегавший от полицейских, взорвал гранату посреди улицы. Пострадали два человека. Об этом рассказали в МВД Украины. «Злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель», — передает telegram-канал «Политика страны». Взрыв гранаты произошел около 20:40 по местному времени на бульваре Независимости в центре города. На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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