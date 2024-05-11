В Броварах мужчина взорвал гранату посреди улицы

В результате взрыва ранения получили полицейский и сам правонарушитель
В украинском городе Бровары вечером 11 мая мужчина, убегавший от полицейских, взорвал гранату посреди улицы. Пострадали два человека. Об этом рассказали в МВД Украины.
«Злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель», — передает telegram-канал «Политика страны».
Взрыв гранаты произошел около 20:40 по местному времени на бульваре Независимости в центре города. На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов.
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