Володин заявил о выходе на новый уровень качества работы правительства РФ

12 мая 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

В работе правительства во главе всего стоит профессионализм, сказал Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Сейчас, чтобы стать кандидатом в новый состав правительства, необходимо иметь за спиной немало достижений и опыта. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что во главе всего должен стоять профессионализм. «Ушли прошлые времена, когда неожиданные какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях. Сейчас, чтобы быть внесенным в рассмотрение на должность, надо иметь багаж успехов, опыта, наработать компетенции. В итоге человека предлагают. В общем-то, мы все этого хотели. Профессионализм должен стоять во главе всего», — заявил Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода, транслируемого на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас, чтобы стать кандидатом в новый состав правительства, необходимо иметь за спиной немало достижений и опыта. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что во главе всего должен стоять профессионализм. «Ушли прошлые времена, когда неожиданные какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях. Сейчас, чтобы быть внесенным в рассмотрение на должность, надо иметь багаж успехов, опыта, наработать компетенции. В итоге человека предлагают. В общем-то, мы все этого хотели. Профессионализм должен стоять во главе всего», — заявил Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода, транслируемого на телеканале «Россия-24».