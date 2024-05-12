Володин заявил о выходе на новый уровень качества работы правительства РФ

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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, здание правительства рф, дом правительства рф
В работе правительства во главе всего стоит профессионализм, сказал Вячеслав Володин Фото:
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Смена правительства в России-2024

Сейчас, чтобы стать кандидатом в новый состав правительства, необходимо иметь за спиной немало достижений и опыта. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что во главе всего должен стоять профессионализм.

«Ушли прошлые времена, когда неожиданные какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях. Сейчас, чтобы быть внесенным в рассмотрение на должность, надо иметь багаж успехов, опыта, наработать компетенции. В итоге человека предлагают. В общем-то, мы все этого хотели. Профессионализм должен стоять во главе всего», — заявил Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода, транслируемого на телеканале «Россия-24».

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Сейчас, чтобы стать кандидатом в новый состав правительства, необходимо иметь за спиной немало достижений и опыта. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что во главе всего должен стоять профессионализм. «Ушли прошлые времена, когда неожиданные какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях. Сейчас, чтобы быть внесенным в рассмотрение на должность, надо иметь багаж успехов, опыта, наработать компетенции. В итоге человека предлагают. В общем-то, мы все этого хотели. Профессионализм должен стоять во главе всего», — заявил Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода, транслируемого на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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