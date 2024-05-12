Глава Союза журналистов Нижневартовска заявил об отставке

13 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Перевыборы главы СЖР намечены на 17 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Союза журналистов Нижневартовска (ХМАО) Николай Молоков покидает пост. Он рассказал об этом в беседе с URA.RU, уточнив, что отставка связана с депутатской деятельностью и новым федеральным проектом. «Мои полномочия в должности председателя городского Союза журналистов закончились, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для повторного избрания. За эти годы многое изменилось в моей жизни. Появился статус депутата думы города Нижневартовска. Это серьезная общественная работа, которая требует постоянного внимания и участия в жизни города. Прибавилось работы и в принадлежащем мне информационном агентстве „Точка“. Издание масштабируется в регионы и требует больше моего внимания», — уточнил Молоков. За годы работы Молокова на посту председателя местной ячейки СЖР отделение расширило влияние, вышло за пределы города и затронуло всю нижневартовскую агломерацию, включая соседний город Стрежевой (Томская область). Организован форум «Открытый город», участие в котором приняли более 200 человек. В Нижневартовске собирались сотрудники редакций СМИ, главы городов, работники пресс-служб муниципальных образований, входящих в агломерацию. Форум стал не только диалоговой площадкой для журналистов восточной зоны региона, но и образовательной. «Вместе с коллегами мы собирали деньги на лечение, выходили на городские субботники, совместно с сотрудниками „Молодежного центра“ занимались организацией досуга детей и подростков, поздравляли медработников, организовывали пресс-конференции, обращались в СК и прокуратуру с заявлениями о защите прав журналистов, консультировали горожан, проводили выставки. С началом СВО вектор работы изменился. Отошли на второй план праздники, форумы и конкурсы. Основная задача с февраля 2022 года — оказание помощи мобилизованным и их семьям», — добавил медиаменеджер. Нового председателя планируется избрать 17 мая. Известно, что на конференцию планирует прибыть глава регионального отделения СЖР Александр Григоренко. В журналистском сообществе города считают, что на должность председателя заявятся два претендента. Основным считается главный редактор ИА «Мангазея» Виталий Титов. Роль технического кандидата, по данным URA.RU, достанется главному редактору газеты «Местное время» Марии Субботиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Союза журналистов Нижневартовска (ХМАО) Николай Молоков покидает пост. Он рассказал об этом в беседе с URA.RU, уточнив, что отставка связана с депутатской деятельностью и новым федеральным проектом. «Мои полномочия в должности председателя городского Союза журналистов закончились, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для повторного избрания. За эти годы многое изменилось в моей жизни. Появился статус депутата думы города Нижневартовска. Это серьезная общественная работа, которая требует постоянного внимания и участия в жизни города. Прибавилось работы и в принадлежащем мне информационном агентстве „Точка“. Издание масштабируется в регионы и требует больше моего внимания», — уточнил Молоков. За годы работы Молокова на посту председателя местной ячейки СЖР отделение расширило влияние, вышло за пределы города и затронуло всю нижневартовскую агломерацию, включая соседний город Стрежевой (Томская область). Организован форум «Открытый город», участие в котором приняли более 200 человек. В Нижневартовске собирались сотрудники редакций СМИ, главы городов, работники пресс-служб муниципальных образований, входящих в агломерацию. Форум стал не только диалоговой площадкой для журналистов восточной зоны региона, но и образовательной. «Вместе с коллегами мы собирали деньги на лечение, выходили на городские субботники, совместно с сотрудниками „Молодежного центра“ занимались организацией досуга детей и подростков, поздравляли медработников, организовывали пресс-конференции, обращались в СК и прокуратуру с заявлениями о защите прав журналистов, консультировали горожан, проводили выставки. С началом СВО вектор работы изменился. Отошли на второй план праздники, форумы и конкурсы. Основная задача с февраля 2022 года — оказание помощи мобилизованным и их семьям», — добавил медиаменеджер. Нового председателя планируется избрать 17 мая. Известно, что на конференцию планирует прибыть глава регионального отделения СЖР Александр Григоренко. В журналистском сообществе города считают, что на должность председателя заявятся два претендента. Основным считается главный редактор ИА «Мангазея» Виталий Титов. Роль технического кандидата, по данным URA.RU, достанется главному редактору газеты «Местное время» Марии Субботиной.