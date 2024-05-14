Челябинские музыканты второй год побеждают в конкурсе джазовых коллективов

Музыкальная группа «(Не) Объяснимые вещи» из Челябинска второй год подряд одерживает победу во Всероссийском конкурсе молодежных джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival. Списки победителей были опубликованы на официальном сайте фестиваля.
«Стали известны имена победителей третьего Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов! Список 100 камерных ансамблей и джазовых оркестров, которые выступят на Moscow Jazz Festival — 2024 опубликован на сайте», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте». В списке оказался и челябинский джазовый коллектив.
В составе джаз-группы «(Не) Объяснимые вещи» играют четыре человека. Антон Хаустов — на гитаре, Александр Малых — на барабанах, Артем Маркин — на басу и Фархад Алифов — на виолончели. Теперь, после победы в конкурсе, коллектив выступит на площадках Третьего Московского джазового фестиваля.
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