Челябинские музыканты второй год побеждают в конкурсе джазовых коллективов

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Народная премия «Светлое прошлое». Челябинск, контрабас, джаз, музыкальный инструмент
Челябинская джаз-группа «(Не) Объяснимые вещи» выступит на фестивале в Москве Фото:

Музыкальная группа «(Не) Объяснимые вещи» из Челябинска второй год подряд одерживает победу во Всероссийском конкурсе молодежных джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival. Списки победителей были опубликованы на официальном сайте фестиваля.

«Стали известны имена победителей третьего Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов! Список 100 камерных ансамблей и джазовых оркестров, которые выступят на Moscow Jazz Festival — 2024 опубликован на сайте», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте». В списке оказался и челябинский джазовый коллектив.

В составе джаз-группы «(Не) Объяснимые вещи» играют четыре человека. Антон Хаустов — на гитаре, Александр Малых — на барабанах, Артем Маркин — на басу и Фархад Алифов — на виолончели. Теперь, после победы в конкурсе, коллектив выступит на площадках Третьего Московского джазового фестиваля.

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Музыкальная группа «(Не) Объяснимые вещи» из Челябинска второй год подряд одерживает победу во Всероссийском конкурсе молодежных джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival. Списки победителей были опубликованы на официальном сайте фестиваля. «Стали известны имена победителей третьего Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов! Список 100 камерных ансамблей и джазовых оркестров, которые выступят на Moscow Jazz Festival — 2024 опубликован на сайте», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте». В списке оказался и челябинский джазовый коллектив. В составе джаз-группы «(Не) Объяснимые вещи» играют четыре человека. Антон Хаустов — на гитаре, Александр Малых — на барабанах, Артем Маркин — на басу и Фархад Алифов — на виолончели. Теперь, после победы в конкурсе, коллектив выступит на площадках Третьего Московского джазового фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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