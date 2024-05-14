В Ханты-Мансийске благоустроят набережную

В Ханты-Мансийске к 2025 году благоустроят набережную реки Иртыш в районе улицы Самаровской. Более 3000 горожан проголосовало за проект по преображению городского пространства, сообщает пресс-служба мэрии.
«Победу одержал проект по преображению набережной реки Иртыш в районе улицы Самаровская. Он набрал более 3000 голосов», – сообщает городская администрация.
На набережной в 2025 году появится административно-деловой центр с кафе. Спортивный корпус с детским бассейном, площадками для отдыха, игр и занятий спортом и дорожки для прогулок.
Хантымансийцам было предложено выбирать из шести объектов для благоустройства. В голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда» приняли участие свыше 11 000 горожан.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске планируют благоустроить Комсомольский бульвар. В нем будут пешеходные и велосипедные дорожки, а также установлены малые архитектурные формы.
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