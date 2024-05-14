14 мая 2024

В Ханты-Мансийске благоустроят набережную

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ханты-Мансийска проголосовали за благоустройство набережной
Жители Ханты-Мансийска проголосовали за благоустройство набережной Фото:

В Ханты-Мансийске к 2025 году благоустроят набережную реки Иртыш в районе улицы Самаровской. Более 3000 горожан проголосовало за проект по преображению городского пространства, сообщает пресс-служба мэрии.

«Победу одержал проект по преображению набережной реки Иртыш в районе улицы Самаровская. Он набрал более 3000 голосов», – сообщает городская администрация.

На набережной в 2025 году появится административно-деловой центр с кафе. Спортивный корпус с детским бассейном, площадками для отдыха, игр и занятий спортом и дорожки для прогулок.

Хантымансийцам было предложено выбирать из шести объектов для благоустройства. В голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда» приняли участие свыше 11 000 горожан.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске планируют благоустроить Комсомольский бульвар. В нем будут пешеходные и велосипедные дорожки, а также установлены малые архитектурные формы.

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В Ханты-Мансийске к 2025 году благоустроят набережную реки Иртыш в районе улицы Самаровской. Более 3000 горожан проголосовало за проект по преображению городского пространства, сообщает пресс-служба мэрии. «Победу одержал проект по преображению набережной реки Иртыш в районе улицы Самаровская. Он набрал более 3000 голосов», – сообщает городская администрация. На набережной в 2025 году появится административно-деловой центр с кафе. Спортивный корпус с детским бассейном, площадками для отдыха, игр и занятий спортом и дорожки для прогулок. Хантымансийцам было предложено выбирать из шести объектов для благоустройства. В голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда» приняли участие свыше 11 000 горожан. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске планируют благоустроить Комсомольский бульвар. В нем будут пешеходные и велосипедные дорожки, а также установлены малые архитектурные формы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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