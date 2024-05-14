14 мая 2024

Челябинский губернатор Текслер поздравил заксобрание с 30-летием

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Заседание законодательного собрания. Челябинск, заксо, депутаты законодательного собрания, зсо
Челябинскому заксобранию исполнилось 30 лет Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил законодательное собрание региона с 30-летием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«30 лет назад южноуральцы открыли новую страницу в истории региона. Итогом его работы за три десятилетия стали тысячи законов, которые позволили реализовать важные решения в интересах людей, сформировали прочную основу для комплексного и динамичного развития Южного Урала», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что заксобрание состоялось как эффективный государственный орган, имеющий свои традиции и постоянно растущий перечень задач. Он добавил, что парламентарии ответственно и конструктивно подходят к решению любых сложных вопросов. В своей работе они тесно взаимодействуют с исполнительной властью региона.

«Благодарю депутатов всех созывов за добросовестную и плодотворную работу. Отдельные слова признательности — тем, кто сейчас активно помогает участникам спецоперации и их семьям, участвует в восстановлении новых регионов, вносит свой вклад в победу над противником», — отметил Текслер. Губернатор пожелал коллегам здоровья, благополучия и успехов в работе.

Ранее стало известно, что 15 мая региональное заксобрание отмечает 30-летний юбилей. На видео были собраны исторические факты тех лет.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил законодательное собрание региона с 30-летием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «30 лет назад южноуральцы открыли новую страницу в истории региона. Итогом его работы за три десятилетия стали тысячи законов, которые позволили реализовать важные решения в интересах людей, сформировали прочную основу для комплексного и динамичного развития Южного Урала», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что заксобрание состоялось как эффективный государственный орган, имеющий свои традиции и постоянно растущий перечень задач. Он добавил, что парламентарии ответственно и конструктивно подходят к решению любых сложных вопросов. В своей работе они тесно взаимодействуют с исполнительной властью региона. «Благодарю депутатов всех созывов за добросовестную и плодотворную работу. Отдельные слова признательности — тем, кто сейчас активно помогает участникам спецоперации и их семьям, участвует в восстановлении новых регионов, вносит свой вклад в победу над противником», — отметил Текслер. Губернатор пожелал коллегам здоровья, благополучия и успехов в работе. Ранее стало известно, что 15 мая региональное заксобрание отмечает 30-летний юбилей. На видео были собраны исторические факты тех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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