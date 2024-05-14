Челябинский губернатор Текслер поздравил заксобрание с 30-летием

15 мая 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Челябинскому заксобранию исполнилось 30 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил законодательное собрание региона с 30-летием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «30 лет назад южноуральцы открыли новую страницу в истории региона. Итогом его работы за три десятилетия стали тысячи законов, которые позволили реализовать важные решения в интересах людей, сформировали прочную основу для комплексного и динамичного развития Южного Урала», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что заксобрание состоялось как эффективный государственный орган, имеющий свои традиции и постоянно растущий перечень задач. Он добавил, что парламентарии ответственно и конструктивно подходят к решению любых сложных вопросов. В своей работе они тесно взаимодействуют с исполнительной властью региона. «Благодарю депутатов всех созывов за добросовестную и плодотворную работу. Отдельные слова признательности — тем, кто сейчас активно помогает участникам спецоперации и их семьям, участвует в восстановлении новых регионов, вносит свой вклад в победу над противником», — отметил Текслер. Губернатор пожелал коллегам здоровья, благополучия и успехов в работе. Ранее стало известно, что 15 мая региональное заксобрание отмечает 30-летний юбилей. На видео были собраны исторические факты тех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил законодательное собрание региона с 30-летием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «30 лет назад южноуральцы открыли новую страницу в истории региона. Итогом его работы за три десятилетия стали тысячи законов, которые позволили реализовать важные решения в интересах людей, сформировали прочную основу для комплексного и динамичного развития Южного Урала», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что заксобрание состоялось как эффективный государственный орган, имеющий свои традиции и постоянно растущий перечень задач. Он добавил, что парламентарии ответственно и конструктивно подходят к решению любых сложных вопросов. В своей работе они тесно взаимодействуют с исполнительной властью региона. «Благодарю депутатов всех созывов за добросовестную и плодотворную работу. Отдельные слова признательности — тем, кто сейчас активно помогает участникам спецоперации и их семьям, участвует в восстановлении новых регионов, вносит свой вклад в победу над противником», — отметил Текслер. Губернатор пожелал коллегам здоровья, благополучия и успехов в работе. Ранее стало известно, что 15 мая региональное заксобрание отмечает 30-летний юбилей. На видео были собраны исторические факты тех лет.